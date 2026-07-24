Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 13:36

“Sento di avere davvero bisogno di una pausa, devo staccare e pensare ad altro”: parla Kimi Antonelli

di Redazione Sport
A prescindere da come andrà la gara in Ungheria, il pilota Mercedes è sicuro di rimanere in testa alla classifica durante la sosta estiva: "Eh, non è male. Sono molto tranquillo e mi godrò le vacanze"
“Sento di avere davvero bisogno di una pausa, devo staccare e pensare ad altro”: parla Kimi Antonelli
Icona dei commenti Commenti

Kimi Antonelli, poi tutti gli altri. A prescindere da come andrà il Gp d’Ungheria, l’ultimo prima della sosta, il pilota italiano rimarrà in testa nella classifica piloti. “Eh, non è male. Sono molto tranquillo e mi godrò le vacanze più dello scorso anno, perché so di aver fatto un gran lavoro con il team in questa prima parte, non ho dubbi sul mio futuro e quindi posso pensare solo a correre”, ha dichiarato Kimi Antonelli nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Una prima parte di stagione intensissima, sia fisicamente che mentalmente, considerando che adesso Kimi Antonelli ha definitivamente assunto lo status di favorito e deve quindi convivere con la pressione. “Sento però di avere davvero bisogno di una pausa: il lavoro su questa stagione è iniziato il 3 di gennaio, sono stati più di sette mesi di fuoco, e mi serve staccare un po’, divertirmi e pensare ad altro, per poi riprendere nel migliore dei modi. Anche se so che dopo quattro giorni mi sarò già stancato“.

Una vacanza già programmata con amici e parenti, con il rompete le righe che arriverà dopo la gara in Ungheria di domenica. “Andrò un po’ in barca con gli amici e ci sarà anche mio padre, lui farà da chef per tutti e pure da dj. Lui da ragazzo per raccogliere i soldi per correre faceva il dj nei locali, anche durante i weekend di gara, e ancora adesso si diverte a mettere i dischi“, ha spiegato il fenomeno della Mercedes.

Prima però c’è appunto una gara fondamentale: chiudere bene prima della sosta è importantissimo anche da un punto di vista mentale, anche se sarà una gara diversa dalle altre, dove la Ferrari può esprimere il proprio potenziale: “Penso che la Ferrari andrà molto molto forte, ma anche la McLaren dovrebbe andare bene perché hanno portato un aggiornamento importante. Io poi parto con un ulteriore svantaggio perché salterò le FP1, in pista al mio posto ci sarà Vesti, quindi sarò un po’ in rincorsa. Non siamo i favoriti ma anche a Monaco non lo eravamo, e poi invece siamo andati fortissimo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione