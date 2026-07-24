Tour de France, emergenza virus nella UAE: McNulty costretto al ritiro. Pogacar sbotta: “È una situazione di m*rda”

Il problema intestinale ha colpito diversi corridori della squadra e ha costretto Brandon McNulty al ritiro, mentre Tim Wellens e Adam Yates non sono ancora al meglio della condizione

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il Tour de France entra nella sua fase conclusiva e, mentre Tadej Pogacar ha già iniziato la sua passerella per la vittoria finale, la UAE Team Emirates deve fare i conti con un’emergenza sempre più critica. Il virus intestinale che ha colpito diversi corridori della squadra ha costretto Brandon McNulty al ritiro, mentre Tim Wellens e Adam Yates non sono ancora al meglio della condizione. Nonostante le difficoltà all’interno del team, Pogacar guarda però con fiducia alle ultime due giornate di montagna.

“Mi aspettavo che la giornata sarebbe andata così”, ha dichiarato ieri Pogacar, che nei giorni scorsi si era lamentato per un controllo antidoping notturno. “Ora sappiamo che i fuggitivi vanno a tutta, dalla partenza, ogni giorno. E anche i corridori nella top 10 della classifica generale sono un po’ preoccupati per la loro posizione… Questo significa che dobbiamo andare a tutta, più o meno, dall’inizio alla fine della tappa. Per me è stata una giornata piuttosto calma, purtroppo abbiamo perso Brandon McNulty. Si sentiva un po’ male, gli auguro di riprendersi in fretta. Spero che starà bene per la grande festa di Parigi“.

Il ritiro dello statunitense rappresenta un duro colpo per la UAE, già alle prese con alcuni corridori debilitati dal virus. Pogacar, però, resta ottimista e confida nella capacità del gruppo di superare questo momento delicato. “È un peccato perdere Brandon, è stato un corridore di grande valore. È davvero una situazione di m*rda, ma sono fiducioso che la squadra gestisca bene le prossime tappe. Penso che Adam Yates stia migliorando, non deve necessariamente sforzarsi troppo in queste giornate. Ha sofferto molto, ma già oggi stava meglio. Venerdì sarà una giornata relativamente buona per Adam per sopravvivere e non spendere troppe energie, ma spero stia bene sabato, perché sabato sarà importante avere una squadra forte.”

Con un organico ridotto e diversi compagni non al massimo della forma, Pogacar sa che la strategia potrebbe dover cambiare in corsa. “Se questa sarà la situazione, e i miei compagni di squadra non staranno meglio, non puoi sapere cosa devi fare. Alla fine devi correre con l’istinto. Ma credo che tutto andrà bene con il team e che riusciremo a sopravvivere ai prossimi due giorni”.