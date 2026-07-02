“Su Cala Finanza la Sardegna ha vinto. Ha vinto nei confronti di un governo che ha dato un’autorizzazione aggirando quelle che sono le leggi regionali. Abbiamo sancito un presupposto importante: noi a schiena dritta abbiamo detto che le nostre regole si rispettano”. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta così la notizia del provvedimento con cui il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha revocato l’autorizzazione precedentemente accordata a Tavolara Bay. “Il nostro paesaggio è un valore, e noi vogliamo uno sviluppo che rispetti ambiente e paesaggio”, ha aggiunto.