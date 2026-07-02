Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 15:46

“Su Cala Finanza la Sardegna ha vinto, il governo ha aggirato le leggi regionali”: Todde esulta dopo lo stop al glamping di lusso

di Redazione Politica
Icona dei commenti (1)
"Sancito un presupposto importante: noi a schiena dritta abbiamo detto che le nostre regole si rispettano"
Icona dei commenti Commenti

“Su Cala Finanza la Sardegna ha vinto. Ha vinto nei confronti di un governo che ha dato un’autorizzazione aggirando quelle che sono le leggi regionali. Abbiamo sancito un presupposto importante: noi a schiena dritta abbiamo detto che le nostre regole si rispettano”. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta così la notizia del provvedimento con cui il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha revocato l’autorizzazione precedentemente accordata a Tavolara Bay. “Il nostro paesaggio è un valore, e noi vogliamo uno sviluppo che rispetti ambiente e paesaggio”, ha aggiunto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione