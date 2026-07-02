Scintille a In onda su La7 tra Pietro Senaldi ed Elly Schlein. Senaldi ha posto alcune domande alla segretaria dem, provocandola prima sulla foto insieme a Fratoianni, Conte e Bonelli, “troppo a sinistra” rispetto agli standard Pd e poi sul futuro del campo largo e sull’ipotesi di leadership.

“Lei rispetto a Letta ha guadagnato 2 o 3 punti, ma 2 o 3 punti in quattro anni di opposizione non sono poi così tanti”, ha detto il direttore di Libero. “Quando sono stata eletta alla segreteria il Pd era ai minimi storici, al 14% nei sondaggi, in un anno e mezzo nel 2024 abbiamo preso il 24% crescendo di 10 punti”, ha ribattuto la leader dem. “Mi dica quanti altri partiti progressisti in Europa sono cresciuti così”, ha aggiunto.

Quindi, poco dopo, Senaldi l’ha incalzata con un’altra domanda. “A settembre con Conte ve la giocate a dadi? Come ve la giocate chi sfiderà la Meloni?”, ha chiesto il giornalista. “Una domanda inedita – ha ironizzato Schlein dopo l’osservazione del conduttore Luca Telese che l’ha definita ‘bella domanda’ – Non l’avevo mai sentita prima…Io ho sempre detto o si fa l’accordo a chi prende un voto in più oppure delle primarie di coalizione a cui mi sono sempre detta disponibile”.