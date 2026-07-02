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Il Movimento 5 stelle e il Pd attaccano il governo dopo l’annuncio del ministro della Salute Orazio Schillaci, durante il question time, dell’accordo sottoscritto a ottobre tra l’esecutivo e la società JC Electronics Italia S.r.l. dell’imprenditore Dario Bianchi: una transazione da 100 milioni di euro prima della definizione del processo d’appello. “Palazzo Chigi, Mantovano e tutti gli altri devono spiegare come mai hanno dato 100 milioni al signor Bianchi, amministratore delegato della società Jc Electronics, se pendeva il giudizio di appello? Perché si sono affrettati, all’oscuro di tutti, senza informare nessuno, a liquidare 100 milioni a questo signore loro amico?”, chiede il leader del M5s Giuseppe Conte. “Il signor Bianchi – ha aggiunto Conte – è quello che Fratelli d’Italia ha chiamato più volte in commissione Covid e vorrebbe costruire una macchinazione in cui coinvolge anche me, ma ho già dichiarato in tutte le occasioni che non c’entro nulla. Quindi è il loro principale accusatore, nonostante la magistratura abbia indagato sulle sue vicende e non abbia trovato nulla, abbia prosciolto tutti gli interessati. Però succede che se lo portano in tutte le feste di Atreju, se lo portano in tutte le feste di partito e oggi scopriamo che il principale accusatore che loro utilizzano in tutte le trasmissioni tv ha preso come ricompensa 100 milioni dello Stato. È venuto in commissione Covid, da ultimo quest’anno, e non ha detto che aveva già firmato la transazione per 100 milioni”, ha sottolineato il presidente del M5s. Alle critiche mosse dalle forze di opposizione, che annunciano un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti, replica Fratelli d’Italia: per il senatore meloniano Marco Lisei (che è presidente della Commissione d’inchiesta sul Covid) non sono 100 milioni di soldi pubblici spesi ma “130 milioni risparmiati”, citando la sentenza di primo grado che ha condannato la presidenza del Consiglio e il ministero della Salute al pagamento, in favore della società, di 203 milioni di euro (oltre a interessi di mora) nel contenzioso legale sulla fornitura di mascherine durante la pandemia.

Patuanelli annuncia un esposto alla Corte dei Conti

“Soldi dei cittadini italiani versati nelle casse di una società che ha in passato finanziato Fratelli d’Italia e il cui amministratore delegato risulta ospite fisso degli eventi del partito della premier. Siamo pronti a difendere gli interessi degli italiani con un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e valuteremo anche un esposto alla Procura della Repubblica, perché i contorni di questa vicenda sono francamente inquietanti”, commenta Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente Commissione d’inchiesta sul Covid. “Il governo getta la maschera sul Covid: mentre noi fornivamo documentazione utile a ribaltare nel processo d’appello la sentenza su JC Electronics che aveva condannato lo Stato a risarcire l’azienda per oltre 200 milioni di euro, scopriamo che Meloni e i suoi già nell’ottobre scorso avevano raggiunto un accordo per una transazione economica da più di 100 milioni”, sottolinea Patuanelli: “Giorgia Meloni, che si è nascosta dietro il ministro della Salute ma è la vera direttrice d’orchestra dell’operazione, ha il dovere di spiegare – conclude – perché oltre 100 milioni di euro dei contribuenti italiani siano finiti nelle casse dei suoi amici“.

M5s: “Soldi degli italiani agli amici di Meloni”

A chiedere un immediato chiarimento alla presidente del Consiglio è anche Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle: “Non possiamo accettare che si facciano regali agli amici con i soldi degli italiani, Meloni deve spiegare, invece di nascondersi dietro il ministro della Salute, perché è evidente che sia lei a tirare le fila da Palazzo Chigi. Noi siamo pronti a difendere gli interessi degli italiani. La Corte d’Appello avrebbe potuto dare ragione allo Stato facendo risparmiare centinaia di milioni di euro agli italiani e vogliamo capire di chi stia facendo gli interessi questo governo”. Una decisione, quella dell’esecutivo, definita “gravissima e inaccettabile” anche da Luca Pirondini, capogruppo del M5s al Senato: “Mentre noi chiedevamo notizie a proposito della situazione, disposti a fornire elementi utili a cancellare quell’abnorme sentenza di primo grado e far risparmiare oltre 200 milioni allo Stato, il governo si è segretamente accordato, addirittura lo scorso ottobre”, scrive in una nota Pirondin.

Boccia (Pd): “Si vede che non erano soldi loro”

Sulla stessa linea il Partito democratico che ha presentato l’interrogazione a Schillaci. “Oggi non discutiamo di una normale controversia commerciale, ma del rapporto tra lo Stato, il denaro dei contribuenti e il dovere di trasparenza che ogni governo deve al Parlamento. E siamo basiti dalla risposta del ministro in Aula”, ha detto Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, durante il question time al Senato. “Crediamo che, forse per la prima volta nella storia della Repubblica, non si sia atteso l’appello prima di agire, nonostante una sospensiva, e si sia dato per scontato che il terzo grado sarebbe andato come il primo. Si vede che non erano soldi loro, ma dei contribuenti”, ha aggiunto Boccia sottolineando che il Pd lavorerà “per sapere tutta la verità. Lo faremo ricostruendo ogni passaggio amministrativo e ogni eventuale livello decisionale. E se emergeranno profili di possibile danno erariale o altre responsabilità saranno naturalmente le autorità competenti a compiere tutte le valutazioni previste dall’ordinamento. La verità non si archivia con una transazione, la verità si accerta e noi faremo di tutto perché sia accertata”, ha concluso l’esponente dem.

Fdi: “Risparmiati 130 milioni di soldi pubblici”

Di tutt’altro tenore, ovviamente, i commenti che arrivano dal partito della premier. Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, in una nota, ringrazia il ministro Schillaci “per aver messo fine alle speculazioni chiarendo che il Governo Meloni ha fatto risparmiare 130 milioni di soldi pubblici”. “Lo Stato italiano era stato condannato da un Tribunale a risarcire più di 230 milioni ad una società in quanto è stato ritenuto che la struttura commissariale di Arcuri abbia agito in modo illegittimo. Ciò è avvenuto mentre governava la sinistra”, continua Lisei. “Dalla risposta di oggi del ministro – aggiunge – comprendiamo che il Governo Meloni ha prima appellato la sentenza e poi, attraverso una transazione, ha fatto risparmiare 130 milioni agli italiani riparando i danni fatti dal Governo Conte”. Il presidente della Commissione d’inchiesta sul Covid dice di trovare “surreale” che Movimento 5 stelle e Partito democratico “vogliano dare lezioni di accortezza economica. Se avessero agito correttamente non ci sarebbe stata una condanna, se qualcuno ha regalato dei soldi a Jc Electronics sono stati loro”, ha concluso.