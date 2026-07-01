L'azzurro ha faticato più del previsto al primo turno contro Miomir Kecmanovic: ora cerca una prestazione più solida e convincente contro il portoghese che ha già battuto una volta nel 2022

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Jannik Sinner l’ha sempre detto: “Le prime partite negli Slam sono sempre difficili”. E così è stato: dopo l’esordio da brividi contro Miomir Kecmanovic, con la vittoria arrivata solo al quinto set da parte del numero uno al mondo, Sinner torna in campo a distanza di 48 ore, questa volta contro Nuno Borges, portoghese che sulla carta è un avversario più agevole rispetto a Kecmanovic, ma da non sottovalutare. In pochissimi si aspettavano un primo match così complicato per l’altoatesino, che nel terzo set ha lasciato tutti senza fiato per una caduta. Nei primi due set – per sua stessa ammissione – era un po’ teso e nervoso. Condizioni che l’hanno portato a sbagliare tanto contro un avversario che per tre set e mezzo ha fatto una delle partite più belle della sua carriera.

Ora arriva un avversario diverso: rispetto a Kecmanovic, Borges è meno tecnico, meno dinamico ma più fisico. È un giocatore prevalentemente da terra rossa, che a Wimbledon ha vinto soltanto tre partite nel corso della sua carriera (l’ultima al primo turno contro Boyer e ne ha perse quattro. I due si sono incontrati una sola volta, nel 2022 a Sofia, dove Sinner due anni prima aveva vinto il suo primo titolo Atp. Sinner non è l’unico italiano in campo oggi per quanto riguarda il singolare, sia nel tabellone maschile che in quello femminile: c’è anche Flavio Cobolli, che riprenderà dal quarto set la sfida contro Mariano Navone. L’azzurro è in vantaggio 2-1 nei set.

Wimbledon 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

Sinner-Borges, i precedenti

Jannik Sinner e Nuno Borges si sono scontrati una sola volta nel corso delle loro carriere. Il primo e unico precedente tra i due risale al 2022, a Sofia, su cemento indoor. In quel caso vinse Jannik Sinner in maniera abbastanza agevole, in due set con i parziali di 6-3, 6-4. Sarà quindi il primo incontro su erba tra i due.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Borges

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scende in campo oggi, 1 luglio, per il secondo turno del singolare maschile alle ore 13:30 di Londra – le 14:30 in Italia – per il match contro Nuno Borges, numero 48 del mondo. I due aprono il programma del centrale dell’All England Club.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Borges

La sfida tra Jannik Sinner e Nuno Borges verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.