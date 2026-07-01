Kevin Akoto e Austin Franklin sono stati selezioni per l'esperimento di Fox: vivono in un enorme cubo di vetro e devono seguire ogni minuto di ogni partita. Il primo ha mollato il suo lavoro da cuoco per vivere questa esperienza

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Guardare 104 partite dei Mondiali e venire pagati 50mila dollari. Quello che fino a poche settimane fa era solo uno slogan pubblicitario oggi è la quotidianità di Kevin Akoto e Austin Franklin, i due tifosi scelti da Fox Sports, Fox One e Indeed per trasformare la Coppa del Mondo in un lavoro a tempo pieno. Più di seimila candidati hanno provato a conquistare quello che l’emittente aveva definito il “lavoro dei sogni“, ma alla fine i vincitori sono stati due anziché uno.

La loro casa per tutta la durata del torneo è un enorme cubo di vetro nel cuore di Times Square, a New York. Un salotto extralusso progettato per seguire ogni minuto del Mondiale: divani e poltrone reclinabili, maxischermi, calcio balilla e una scorta praticamente infinita di snack. Un’installazione che è diventata anche un’attrazione per i turisti, con centinaia di curiosi che ogni giorno si fermano davanti alle vetrate per osservare i due “professionisti del tifo”. Kevin Akoto, di origini ghanesi, lavorava come cuoco prima di candidarsi. Si è licenziato per vivere questa esperienza unica: “Se dovessi immaginare la stanza ideale per guardare il Mondiale, sarebbe esattamente questa“, ha raccontato alla Bbc.

Dietro l’idea del lavoro perfetto, però, c’è una vera prova di resistenza. In 39 giorni Kevin e Austin devono seguire tutte le 104 partite della competizione, con giornate che nella fase a gironi sono arrivate fino a sei incontri consecutivi. Il loro compito non è limitarsi a guardare il calcio: devono documentare l’esperienza sui social, registrare reazioni in tempo reale e interagire continuamente con i tifosi che li osservano dall’esterno. “Sembra un lavoro semplicissimo, ma non è così. Comincio ad accusare la stanchezza e cerco di dormire otto ore a notte per recuperare”, ha spiegato Austin Franklin, content creator di Filadelfia.

Tra i benefit c’è anche un menu personalizzato ispirato alle partite. Dopo il nuovo record di Lionel Messi come miglior marcatore della storia dei Mondiali, i due hanno festeggiato con una tradizionale grigliata argentina. Quanto ai pronostici, invece, non c’è accordo: Kevin punta sulla Spagna, mentre Austin scommette sulla Norvegia. Una sola certezza li accomuna: prima della finale del 19 luglio avranno visto ogni singolo minuto del Mondiale.