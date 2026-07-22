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Prima partita della pre-season dell’Inter e prima vittoria convincente, per quanto ovviamente l’avversario non fosse comunque indicativo: i Campioni d’Italia sono scesi in campo contro l’SV Aasen, formazione del Baden-Wurttemberg che milita nel campionato di sesto livello del calcio tedesco. Un primo test per testare la condizione dei nerazzurri dopo questi primi giorni nel ritiro di Donaueschingen: l’amichevole si è conclusa con il risultato di 16-0 per l’Inter. Il miglior marcatore della gara è stato Pio Esposito con cinque gol, a cui si aggiungono la tripletta di Luka Topalovic, le doppiette di Davide Frattesi, Andy Diouf e Jamal Iddrissou e le reti di Mattia Mosconi e Federico Dimarco. L’Inter tornerà in campo domenica 26 luglio contro il Karlsruher SC al BBBank Wildpark, casa della formazione del Bade-Wurttemberg.

“Sicuramente quando giochi nell’Inter giochi per vincere, quindi è inutile nascondersi, erano gli obiettivi e ci siamo riusciti. Sono molto contento che la prima stagione è arrivata con due trofei e ora pensiamo ai prossimi”, ha dichiarato Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ai microfoni di Sport Mediaset dal ritiro in Germania della squadra nerazzurra. Comincia un anno di conferma, ma gli obiettivi prefissati dall’attaccante nerazzurro sono già chiari.

“Sto bene, stiamo svolgendo questa preparazione, abbiamo ancora un mese a disposizione per lavorare, quindi mi sento molto bene. Penso che la cosa più importante sia mantenere l’equilibrio, quindi l’obiettivo è continuare questo percorso di crescita che sto facendo e migliorare sempre le prestazioni e crescere così con equilibrio. Sono abbastanza scaramantico, non ho mai pensato quanti gol farò in una stagione”, ha aggiunto. Poi Pio Esposito ha concluso: “Io come Milito? In allenamento scherziamo, ma non voglio scomodare nessuno. Sono Pio e non voglio paragonarmi a campioni del genere. Io sono un ragazzo che lavora per crescere ogni giorno e lavoriamo per raggiungere gli obiettivi“, ha concluso.