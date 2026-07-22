Trova una giacca in una cesta di abiti usati e la compra per 3 dollari: era un raro cimelio di Chamberlain. Rivenduto a 90mila

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Una giacca da riscaldamento indossata da Wilt Chamberlain è stata venduta lunedì da Sotheby’s (una casa d’asta del Regno Unito, tra le più importanti e con centinaia di filiali nel mondo, con sede a Londra) per 89mila e 600 dollari, cifra comprensiva dei diritti d’asta. La particolarità della storia è che il prezioso cimelio era stato trovato pochi mesi prima in un negozio Goodwill di Portland, in Oregon, all’interno di un contenitore di abiti usati.

A gennaio, infatti, il diciannovenne Quinn Brown si trovava nel negozio alla ricerca di capi vintage da rivendere online, attività che portava avanti da circa tre anni. In un cestino delle occasioni aveva notato una giacca che qualcuno aveva lasciato lì poco prima e che, per colori e stile, gli aveva ricordato i Los Angeles Lakers. Sul retro compariva una scritta inequivocabile: “Chamberlain”. Il prezzo? Appena 3,07 dollari.

Brown, che fino a quel momento aveva ottenuto al massimo 250 dollari dalla sua rivendita più redditizia, ha raccontato di aver cercato informazioni online una volta tornato a casa. Non trovando molto materiale, ha però ricordato di aver letto anni prima di una giacca da riscaldamento appartenuta a Wilt Chamberlain venduta per una cifra a cinque zeri, intuendo così il possibile valore del suo acquisto.

Dopo aver pubblicato una fotografia del ritrovamento, Brown è stato contattato da Brahm Wachter, responsabile del dipartimento dedicato agli oggetti da collezione moderni di Sotheby’s. L’esperto lo ha convinto ad affidare la valutazione della giacca alla casa d’aste. Sotheby’s ha quindi incaricato SIA Photo Match di effettuare le verifiche attraverso il confronto con fotografie storiche.

Gli accertamenti hanno confermato l’autenticità del capo, trasformando quello che sembrava un semplice acquisto di seconda mano in un raro pezzo di storia del basket. Secondo la descrizione del lotto pubblicata da Sotheby’s, gli oggetti legati a Chamberlain e autenticati tramite confronto fotografico sono oggi diventati “estremamente rari”. La giacca non è soltanto autentica, ma rappresenta anche un importante ricordo della carriera del campione e dei Los Angeles Lakers. Gli esperti ritengono che sia stata probabilmente utilizzata durante la stagione NBA 1971–72 e che sia collegata in modo particolare alle Finals NBA del 1972, quando Chamberlain conquistò il suo secondo titolo e i Lakers vinsero il loro primo campionato dopo il trasferimento della franchigia a Los Angeles.

Quella serie ebbe un significato speciale anche per Chamberlain, che venne premiato come MVP delle Finals: fu il primo riconoscimento di questo tipo nella sua carriera, considerando che il premio era stato istituito soltanto nel 1969. Il capo è stato inoltre associato anche alla stagione 1972-73, l’ultima disputata da Chamberlain in NBA, quella in cui stabilì il record per la miglior percentuale al tiro dal campo in una singola annata, con il 72,7%. Un primato rimasto imbattuto fino alla stagione 2019–20. Una giacca acquistata per poco più di tre dollari è così diventata un cimelio da quasi 90mila dollari, riportando alla luce un pezzo della storia di uno dei più grandi giocatori di sempre.