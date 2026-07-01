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Ultimo aggiornamento: 18:58

La fuga disperata dal palazzo in fiamme ad Anversa, almeno cinque morti

di Redazione Cronaca
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Le immagini diffuse nelle ore successive all’incendio di Anversa (Belgio) con almeno cinque morti come precisato dalla Polizia, raccontano i momenti di terrore vissuti dagli abitanti. In un video diventato virale si vede un uomo tentare una fuga estrema: intrappolato dal fumo denso che invadeva il suo appartamento, si cala dal balcone fino a raggiungere la finestra dell’alloggio sottostante, riuscendo così a mettersi in salvo.

L’incendio è divampato all’ottavo piano del palazzo, nel quartiere di Linkeroever, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città. La polizia ha confermato il ritrovamento di almeno sei vittime, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Le fiamme sono divampate a metà mattinata all’ottavo piano di un palazzo residenziale di 10 piani in cui vivono oltre 200 persone, nel quartiere di Linkeroever. Dall’edificio si sono sollevate fitte colonne di fumo.

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