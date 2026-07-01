Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Almeno cinque persone – e non sei come riferito dalle autorità in un primo momento – sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell’incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Dall’ottavo piano dell’edificio nel quartiere di Linkeroever si vede alzarsi una densa colonna di fumo. Un video mostra, secondo la Bbc, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L’incendio è stato causato da un guasto tecnico al piano terra dell’edificio come riferisce la polizia di Anversa.

L’emergenza

Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre e, se necessario, a spegnere gli impianti di ventilazione a causa dell’elevata concentrazione di fumo nell’aria. Secondo la polizia, i vigili del fuoco stanno operando in condizioni particolarmente difficili per l’estensione e l’intensità delle fiamme. Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso e di polizia, compresa un’unità specializzata dotata di droni.

È stato attivato un piano di emergenza sanitaria per evitare che una saturazione degli ospedali vicini. Le fiamme sono divampate a metà mattinata e un fotografo di AP sul posto ha riferito che il fumo si è diradato dopo alcune ore, ma che molti soccorritori sono ancora sul posto. Il quartiere di Linkeroever, nella parte orientale di Anversa, è una vasta zona residenziale costellata di grattacieli e confinante con un grande parco dove d’estate si tengono concerti all’aperto.

Il primo ministro belga Bart De Wever, che di Anversa è stato sindaco, ha dichiarato che il suo pensiero “va alle vittime e ai residenti evacuati a causa del terribile incendio a Linkeroever”. “La mia più profonda gratitudine va ai servizi di emergenza, che stanno facendo tutto il possibile per soccorrere rapidamente e in sicurezza le numerose persone coinvolte e per domare le fiamme”.

L’intervento dei vigili

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un’operazione di evacuazione su larga scala. “Le nostre squadre sono ancora impegnate nell’evacuazione dei residenti. Non sappiamo ancora con precisione quante persone siano ancora all’interno. Le nostre squadre sono mobilitate per le evacuazioni mentre l’incendio non è ancora sotto controllo. Questo ci terrà occupati per diverse ore”, ha spiegato Marie De Clercq, portavoce dei vigili del fuoco di Anversa, secondo quanto riferito da Rtl info. In totale, nell’edificio risiedono più di 200 persone. Il fuoco è partito dall’ottavo piano dell’edificio di dieci piani.

Il Re sul posto

Re Filippo è giunto sui luoghi dell’incendio che ha colpito il condominio di via August Vermeylenlaan ad Anversa. La polizia non ha voluto fornire dettagli sull’identità delle vittime, mentre ha precisato che diverse persone ferite si trovano in ospedale.