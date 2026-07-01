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Chi è appassionato di parchi divertimenti e in particolare delle attrazioni di Gardaland riconoscerà nel video la giostra del Wolf Legend. Si intravvede dietro l’immagine del consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Acquaviva delle fonti, in provincia di Bari, Pietro D’Antini, che nella seduta del consiglio comunale del 19 giugno si è collegato da remoto dal parco divertimenti. Occhiali da sole e t-shirt nera, D’Antini è comparso nel monitor della diretta zoom per votare alcuni dei provvedimenti. La presenza del consigliere ha permesso di raggiungere il numero legale, fissato a 9.