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Ultimo aggiornamento: 10:50

Il voto tra le giostre di Gardaland, il consigliere di Fratelli d’Italia si collega alla seduta del Comune dal parco divertimenti: il video

di Redazione Politica
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Il consigliere Pietro D'Antini si collega alla seduta del Comune di Acquaviva delle fonti dal parco divertimenti: occhiali da sole e giostre sullo sfondo.
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Chi è appassionato di parchi divertimenti e in particolare delle attrazioni di Gardaland riconoscerà nel video la giostra del Wolf Legend. Si intravvede dietro l’immagine del consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Acquaviva delle fonti, in provincia di Bari, Pietro D’Antini, che nella seduta del consiglio comunale del 19 giugno si è collegato da remoto dal parco divertimenti. Occhiali da sole e t-shirt nera, D’Antini è comparso nel monitor della diretta zoom per votare alcuni dei provvedimenti. La presenza del consigliere ha permesso di raggiungere il numero legale, fissato a 9.

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