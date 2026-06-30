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Sono in corso perquisizioni “in Francia e in altri paesi europei” per sospetta appropriazione indebita di fondi Ue da parte del gruppo di eurodeputati Identità e Democrazia (Id), di cui – nella scorsa legislatura – faceva parte anche il partito di estrema destra francese Rassemblement National. Ad annunciarlo è stata la Procura europea (Eppo), intervenuta dopo le rivelazioni del quotidiano le Monde. L’Eppo, un organismo indipendente dell’Ue incaricato di combattere le frodi che coinvolgono fondi Ue, ha dichiarato di “stare attualmente conducendo indagini in Francia e in altri Paesi europei nell’ambito di un’inchiesta in corso sull’utilizzo di fondi Ue da parte di un ex gruppo politico del Parlamento europeo tra il 2019 e il 2024”.

Le perquisizioni si stanno svolgendo in Francia, Spagna, Italia e Belgio, ha rivelato Le Monde. Queste perquisizioni si aggiungono alla controversia legale che circonda il Rassemblement National: la Corte d’Appello di Parigi si pronuncerà il 7 luglio sulla conferma dell’ineleggibilità di Marine Le Pen, presidente del gruppo RN all’Assemblea Nazionale, nel caso degli assistenti parlamentari europei. Potrebbe esserle impedita la candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. La Procura europea, ufficialmente istituita nel 2021, aveva già annunciato nel luglio 2025 l’apertura di un’indagine sull’ex gruppo ID, sospettato di aver “speso impropriamente” oltre 4,3 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. “Dalle prime ore di questa mattina, sono in corso perquisizioni presso le sedi e le residenze private dei fornitori di servizi di comunicazione che hanno collaborato con noi”, ha scritto il presidente del RN, Jordan Bardella, sulla piattaforma X.