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Un mese e un giorno fa Jannik Sinner abbandonò Parigi inaspettatamente al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo per un malore. Oggi torna in campo in gare ufficiali dopo un mese movimentato. Lo fa sull’erba che lo rese re un anno fa – contro Alcaraz – per la prima volta nella sua carriera. L’avverario è Miomir Kecmanovic.

È il giorno del ritorno in campo dell’altoatesino, che apre il programma sul centrale: come da tradizione a Wimbledon, infatti, il campo principale viene inaugurato dal campione in carica. L’avversario sarà Miomir Kecmanovic, tennista serbo di 26 anni, numero 51 del mondo, che ha nella terra rossa la sua superficie preferita. Nei precedenti Sinner è in vantaggio 4-0: l’ultimo risale proprio a Wimbledon, nel 2024, al terzo turno. Vinse l’azzurro nettamente, in tre set.

Wimbledon 2026, il tabellone di Sinner e degli altri italiani

Sinner-Kecmanovic, i precedenti

Quello di primo turno a Wimbledon è il quinto scontro tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic. Il primo risale al 2019, alle Next Gen Atp Finals, in semifinale: in quel caso l’altoatesino vinse per 3-1, con i parziali a 4 games e non a 6. Nel 2021 i due si sono affrontati a Melbourne 1, ai quarti di finale: vinse ancora Sinner per 2-0. Nel 2022, al secondo turno di Cincinnati, Kecmanovic si ritirò sul 7-5, 3-1 per infortunio, mentre l’ultimo precedente risale appunto a Wimbledon 2024, al terzo turno: vinse Sinner per 3-0.

2019 – Next Gen ATP Finals, SF: Jannik Sinner b. Miomir Kecmanovic 3-1 (2-4, 4-1, 4-2, 4-2)

2021 – Melbourne, QF: Jannik Sinner b. Miomir Kecmanovic 2-0 (7-6, 6-4)

2022 – Cincinnati, R2: Jannik Sinner b. Miomir Kecmanovic 1-0 ret. (7-5, 3-1)

2024 – Wimbledon, R3: Jannik Sinner b. Miomir Kecmanovic 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Kecmanovic

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scende in campo oggi, 29 giugno, per il primo turno del singolare maschile alle ore 13:30 di Londra – le 14:30 in Italia – per il match di primo turno contro Miomir Kecmanovic, numero 51 del mondo. I due aprono il programma del centrale dell’All England Club. È il primo match da campione in carica per l’altoatesino.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Kecmanovic

La sfida tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, in diretta streaming su Sky Go e NOW. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2026 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.