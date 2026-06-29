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Il voto per posta, il licenziamento della governatrice della Fed, perfino la causa per molestie sessuali nei confronti di una scrittrice. È stata una terribile giornata alla Corte Suprema per il presidente Usa Donald Trump. I giudici gli hanno dato torto su tre questioni anche molto diverse tra loro. Tanto che il capo della Casa Bianca è costretto a sottolineare l’unica questione su cui l’ha spuntata: è stato confermata l’autorità di rimuovere la presidente della Federal Trade Commission Rebecca Slaughter, ampliando di fatto i poteri del presidente di licenziare alti funzionari di agenzie governative. Tutto questo accade alla vigilia della pronuncia più importante della Corte Suprema, sullo ius soli, un principio basilare dell’America dei padri fondatori. L’abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale è stato proprio la sua abolizione.

Il caso Cook

La sentenza più importante dell’udienza di oggi della Corte Suprema – per le implicazioni sull’indipendenza della banca centrale – è senz’altro quella sulla governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, che Trump vorrebbe cacciare a seguito di accuse di presunte frodi sui mutui. Invece i giudici hanno deciso che deve restare al suo posto con una decisione presa a maggioranza di cinque voti contro quattro. E qui si inserisce anche la decisione sulla Slaughter, a capo della commissione sul commercio che ribalta il precedente del 1935 che aveva gettato le basi per lo stato amministrativo moderno. Il caso di Slaughter è sulla carta simile a quello della governatrice di Cook, ma la Corte ha adottato standard diversi. Per la Fed sono infatti più alti, con i giudici che ne riconoscono l’importanza a livello globale. La decisione della Corte, commenta Cook, “riconosce che l’indipendenza della Federal Reserve è essenziale per l’adempimento dei mandati affidati dal Congresso”. Eppure il presidente non molla: “La causa Cook, riguardante la sua idoneità a far parte del Consiglio della Federal Reserve, è stata rinviata dalla Corte Suprema per motivi strettamente procedurali”, ha scritto il tycoon su Truth. “Adotteremo immediatamente le misure opportune per garantire che una persona che ha commesso illeciti non prenda decisioni vitali per il benessere degli Stati Uniti d’America!”, ha aggiunto.

Il voto per posta

Poi c’è la questione del voto per corrispondenza, tutt’altro che secondaria nel dibattito interno e sui limiti dei poteri del presidente che Trump vorrebbe come al solito espandere. La Corte Suprema ha deciso che le preferenze per posta possono arrivare anche dopo l’Election Day. I giudici erano stati chiamati a chiarire se gli Stati possono conteggiare le schede spedite tempestivamente ma pervenute il giorno dopo l’election day. La decisione arriva mentre Donald Trump si sta battendo contro il voto via mail. La decisione è stata presa, anche in questo caso, con 5 voti a favore e 4 contrari. “Le norme relative al giorno delle elezioni non stabiliscono un termine ultimo per la ricezione delle schede”, ha detto la giudice Amy Comey Barrett. Anche su questo Trump annuncia battaglia. “E’ più importante che mai approvare il Save the America Act – scrive su Truth – che obbliga tutti gli elettori a mostrare un documento di identificazione e la prova della cittadinanza, oltre a impedire il voto per posta eccetto per i militari, i disabili per malattia o viaggio”. Il presidente sottolinea che “non ci sono scuse per essere contrari” al provvedimento. Il presidente è già andato allo scontro con i repubblicani in Congresso sulla misura, per la quale non hanno i voti.

Le molestie sessuali

La Corte Suprema Usa ha confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice E. Jean Carroll e l’ha diffamata, aprendo così la strada alla donna per ottenere un risarcimento di 5 milioni di dollari dal presidente. I giudici hanno rifiutato di esaminare il ricorso di Trump, senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Il tycoon ha protestato: “La Corte Suprema ha rifiutato di riesaminare un caso fasullo intentato contro di me da una donna che non ho mai incontrato (una foto scattata decenni fa in un contesto pubblico, mentre lei era accanto al marito, non conta)”, ha detto. “Continuerò a combattere con ogni mia forza contro questa strumentalizzazione giudiziaria e questa azione legale ostile diretta contro di me”.