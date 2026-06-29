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Ultimo aggiornamento: 17:31

Trump e la causa per abusi sessuali, respinto il ricorso: via libera a 5 milioni di risarcimento alla scrittrice E. Jean Carroll

di Redazione Esteri
La Corte Suprema Usa dà torto al presidente. I fatti risalgono a un incontro tra i due negli anni Novanta. Il tycoon ha sempre negato le accuse
Trump e la causa per abusi sessuali, respinto il ricorso: via libera a 5 milioni di risarcimento alla scrittrice E. Jean Carroll
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La Corte Suprema Usa ha confermato la condanna di Donald Trump in sede civile, per risarcire con 5 milioni di dollari la scrittrice E. Jean Carroll. Quest’ultima aveva denunciato il presidente per diffamazione e abusi sessuali: il verdetto di colpevolezza era giunto nel 2023, pronunciato da una giuria di New York. Oggi i giudici della Corte hanno rifiutato di esaminare il ricorso in appello presentato da Trump, senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Dunque per la scrittrice si è aperta la strada verso l’incasso del risarcimento.

Secondo quanto riferisce la Bbc già l’anno scorso la condanna al risarcimento era stata confermato da una corte d’appello federale. Per questo il presidente si è rivolto alla Corte suprema, rimediando una nuova bocciatura. Carroll aveva sostenuto di essere stata aggredita sessualmente da Trump negli anni Novanta. Il presidente Usa ha sempre negato le accuse e tacciano il giudice civile di aver commesso scorrettezze durante iul procedimento. Trump non ha ancora commentato la decisione.

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