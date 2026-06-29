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A Macuto, nello Stato di La Guaira, i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna intrappolata con i suoi tre figli sotto le macerie della loro abitazione, crollata dopo il terremoto: da stanotte i soccorritori sono al lavoro per salvarli. La madre con la prole continua a rispondere ai segnali inviati battendo su una tubazione metallica. “Il picchiettare su un tubo metallico in risposta alla richiesta di soccorso è il segnale che qualcuno è vivo sotto le macerie” scrivono i vigili del fuoco su X. L’intervento è estremamente complesso a causa delle condizioni critiche della struttura. A segnalare la presenza della donna è stato il fratello tramite whatsapp. Intanto, proseguono i soccorsi in tutto il Paese, e sale il conto delle vittime, ancora sottostimato con decine di migliaia di dispersi.