A Macuto, nello Stato di La Guaira, i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna intrappolata con i suoi tre figli sotto le macerie della loro abitazione, crollata dopo il terremoto: da stanotte i soccorritori sono al lavoro per salvarli. La madre con la prole continua a rispondere ai segnali inviati battendo su una tubazione metallica. “Il picchiettare su un tubo metallico in risposta alla richiesta di soccorso è il segnale che qualcuno è vivo sotto le macerie” scrivono i vigili del fuoco su X. L’intervento è estremamente complesso a causa delle condizioni critiche della struttura. A segnalare la presenza della donna è stato il fratello tramite whatsapp. Intanto, proseguono i soccorsi in tutto il Paese, e sale il conto delle vittime, ancora sottostimato con decine di migliaia di dispersi.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione