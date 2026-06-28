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Ultimo aggiornamento: 10:24

“L’apocalisse” di La Guaira: i Vigili del fuoco italiani scavano tra le macerie del Venezuela

di Redazione Cronaca
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Un paesaggio di macerie, tanto da essere definito dalla stampa locale “l’apocalisse”. È a La Guaira, la città della costa nord del Venezuela devastata dal terremoto, che opera senza sosta anche la missione italiana composta dai Vigili del fuoco e dalla Protezione civile, mentre l’Unità di crisi della Farnesina continua a fornire assistenza agli eventuali cittadini italiani coinvolti nell’emergenza.

Il contingente italiano è atterrato in tarda serata, ora locale, all’aeroporto militare di Maracay. Ad accogliere i soccorritori sono stati gli applausi dei residenti, che hanno salutato con speranza l’arrivo delle squadre specializzate.

Raggiunta La Guaira, l’area più colpita dal sisma, i soccorritori hanno dapprima completato le operazioni di allestimento del campo base e predisposto le attrezzature necessarie per gli interventi. Conclusa questa fase, sono entrati nel vivo delle operazioni, scavando tra le macerie dei grandi edifici crollati nella speranza di individuare altri superstiti.

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