La sparatoria è avvenuta nella cittadina di Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Le vittime sono quattro donne e un uomo. La polizia sul posto: "Indagini sui retroscena e sull'esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso"

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Diversi colpi d’arma da fuoco sono stati sparati nei pressi di un centro giovanile nella cittadina di Stade, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Stando a quanto riportato dalla polizia, al momento si contano cinque vittime e diversi feriti (“alcuni dei quali gravi”), mentre due persone sono state arrestate sospettate di essere coinvolte nell’accaduto, tra cui il presunto autore degli spari. La polizia ha riferito che le vittime sono tutte adulte, quattro donne e un uomo, ma non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto all’interno del centro giovanile o nelle vicinanze. Come riporta il Der Spiegel, si è trattato di un “crimine passionale”, dovuto a legami personali con la struttura per minori dove sono stati esplosi i colpi.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 12.15 nel centro storico della cittadina di 50mila abitanti e il presunto autore è stato arrestato da un agente di polizia alla periferia di Stade. La struttura ospita anche gruppi residenziali per madri e figli. Le forze dell’ordine subito dopo l’allarme hanno chiesto agli abitanti di evitare la zona della Dankerstrasse, dove è avvenuto il fatto. “Indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione”, conclude il comunicato della polizia locale.