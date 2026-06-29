L'esponente vannacciano aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l'uscita di strada: "Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo"

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Sarà stato il nubifragio (Pozzolo dixit), sarà stato il tasso alcolemico ben oltre il consentito, fatto sta che il deputato Emanuele Pozzolo (ex Fratelli d’Italia, da poco transitato in Futuro Nazionale di Vannacci) dovrà stare un anno senza potere guidare l’auto. È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista per casi di questo tipo. Il parlamentare di destra a inizio giugno rimase coinvolto in un incidente stradale sulla superstrada Biella–Cossato: era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. La notizia, anticipata dall’edizione locale del quotidiano La Stampa, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate. Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell’etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. L’esponente vannacciano aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l’uscita di strada.

“Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo” aveva detto Pozzolo, prima di aggiungere: “C’era un fortissimo temporale e l’auto che guidavo ha fatto acquaplaning, sono finito fuori strada in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti“. Nell’ottobre dello scorso anno Pozzolo è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi – una mini pistola North American Arms -, con sospensione condizionale della pena in relazione all’incidente del Capodanno 2024. In quella circostanza, durante una festa a Rosazza, con alcuni colleghi di FdI, Luca Campana, il compagno della figlia del capo scorta di Andrea Delmastro – ai tempi ancora sottosegretario alla Giustizia – venne ferito da un colpo di pistola esploso con l’arma dello stesso Pozzolo.