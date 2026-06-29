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Ultimo aggiornamento: 16:06

Pompei, in scooter affiancano un anziano ciclista e lo fanno cadere: aperta un’inchiesta | Video

di Redazione Cronaca
I due aggressori si sono allontanati dopo la violenza e gli agenti stanno cercando di rintracciarli. L'uomo è stato soccorso dai passanti: trasportato all'ospedale di Castellamare di Stabia ha riportato solo qualche lieve ferita
Pompei, in scooter affiancano un anziano ciclista e lo fanno cadere: aperta un’inchiesta | Video
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In due su uno scooter affiancano un anziano signore in sella alla sua bicicletta. Il passeggero della moto allunga il braccio e fa cadere il ciclista che sbatte contro le auto posteggiate e crolla a terra contro l’asfalto, rimanendo ferito. È il contenuto di un video delle telecamere della zona e diffuso sui social dall’onorevole Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato così quanto accaduto nel pomeriggio del 28 giugno a Pompei. Sull’accaduto indaga la polizia, che sta cercando di individuare i responsabili dell’aggressione.

“Questi disgraziati sugli scooter hanno spinto a terra un povero ciclista anziano stamattina a Pompei – scrive Borrelli su X -. Chiedo di aiutarmi a individuare i farabutti e il ciclista per denunciare i primi ed esprimere solidarietà al secondo”. Il ciclista, che secondo Repubblica è un uomo di 80 anni, stava percorrendo via Mazzini, vicino alla stazione ferroviaria. A soccorrerlo sono stati alcuni passanti: l’anziano è stato poi portato all’ospedale di Castellamare di Stabia.

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Come spiega Repubblica, per i medici le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e la prognosi è di sette giorni. Sul caso è stata aperta un’inchiesta e indagano i poliziotti del commissariato di Pompei, diretti dal vicequestore Giuseppe Nicotera.

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