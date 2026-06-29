I bus attendevano il pubblico in uscita dallo show, quando uno dei due è avanzato schiacciando la donna. Trasferita all'ospedale Maggiore è ora in Rianimazione. Il leghista Matteo Di Benedetto: "Serve il coraggio di affrontare il tema della sicurezza e la vivibilità della città"

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Aveva appena assistito al concerto di Max Pezzali a Bologna, ma una volta uscita dallo stadio Dall’Ara è stata schiacciata da due autobus in sosta. Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è rimasta così gravemente ferita nella sera del 28 giugno, poco prima della mezzanotte. Portata in ambulanza all’ospedale Maggiore, è ora ricoverata in Rianimazione, ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, due bus dell’azienda di trasporto pubblico Tper erano in fila lungo via Andrea Costa, poco lontano dallo stadio, in attesa che il pubblico in uscita dallo show salisse a bordo. Per cause ancora da verificare però, uno dei mezzi è avanzato, schiacciando la donna contro l’autobus che lo precedeva. Da parte della società di trasporto pubblico bolognese è arrivato un messaggio di vicinanza alla donna ferita e alla sua famiglia. “Come è normale in questi casi, la dinamica è ancora da approfondire. L’azienda, come sempre, sta, da subito, collaborando con le autorità preposte, mettendo a disposizione le immagini e quant’altro occorra”, ha dichiarato Tper.

Sull’incidente è intervenuto anche il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Matteo Di Benedetto: “Quanto accaduto ripropone una riflessione che a Bologna emerge puntualmente ogni volta che il Dall’Ara ospita eventi di grandi dimensioni. Uno stadio collocato nel cuore della città comporta inevitabilmente enormi criticità nella gestione dei flussi di decine di migliaia di persone, che si intrecciano con il traffico ordinario, il trasporto pubblico locale e la normale vita del quartiere”. Per il leghista “non si tratta di mettere in discussione il valore dello stadio o degli eventi che ospita, ma di avere il coraggio di affrontare un tema che riguarda innanzitutto la sicurezza e la vivibilità della città“.