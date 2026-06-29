L'attaccante del Liverpool e della nazionale Oranje ha condiviso la notizia sul proprio profilo Instagram: "Chiediamo rispetto per la nostra privacy e vi ringraziamo per la comprensione"

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Un dramma in uno dei momenti più belli della sua vita. Mentre Cody Gakpo sta giocando i Mondiali con l’Olanda (il sogno di ogni calciatore), si è infatti ritrovato ad affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita e, inevitabilmente, il Mondiale passa in secondo piano. L’attaccante del Liverpool e della nazionale olandese sta vivendo giorni estremamente delicati dopo che la sua compagna incinta ha perso il bambino che la coppia aspettava.

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La brutta notizia è arrivata mentre l’Olanda era in ritiro in Coppa del Mondo, un evento che rappresenta appunto il sogno di ogni calciatore e l’apice della carriera dello stesso. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, è stato lo stesso Gakpo a condividere il suo dolore: “È un momento incredibilmente difficile. Chiediamo rispetto per la nostra privacy e vi ringraziamo per la comprensione“.

Nonostante il dramma personale, il centravanti ha scelto di rimanere in ritiro con la nazionale Oranje. Gakpo, infatti, ha deciso di restare al fianco dei compagni in vista dei sedicesimi di finale contro il Marocco, gara nella quale dovrebbe essere a disposizione del commissario tecnico Ronald Koeman. Una decisione tutt’altro che semplice, maturata in un momento in cui il calcio passa inevitabilmente in secondo piano.