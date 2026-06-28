Mondiali, il tabellone aggiornato: ecco i 16esimi, la grafica interattiva | Calendario partite, orari e tv
Il Mondiale 2026, nel nuovo formato extralarge, entra finalmente nel vivo. La fase a eliminazione diretta parte dei sedicesimi di finale, ma la sostanza non cambia: sfide secche da dentro o fuori, non c’è più margine di errore. Il tabellone definitivo prevede già diversi big match e sfide sorprendenti, aprendo lo spazio a qualche outsider. Su tutti, guarda a caso, gli Stati Uniti. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale.
Mondiali 2026, il tabellone aggiornato
Mondiali 2026, il calendario fino alla finale
- Sedicesimi di finale: dal 28 giugno al 3 luglio
- Ottavi di finale: dal 4 al 7 luglio
- Quarti di finale: dal 9 all’11 luglio
- Semifinali: 14 e 15 luglio
- Finale 3° posto: 18 luglio
- Finale: 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21:00 italiane)
Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite
Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. Ma alcune partite sono visibili anche in chiaro: sono disponibili in diretta televisiva sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.
Sedicesimi di finale
Domenica 28 giugno
21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Rai e DAZN
Lunedì 29 giugno
19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: DAZN
Lunedì 29 giugno
22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F): Rai e DAZN
Martedì 30 giugno
3:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: DAZN
19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Rai* DAZN
23:00 – 1ª Gruppo I vs Migliore 3ª (C/D/F/G/H) Rai* DAZN
*una delle due
Mercoledì 1 luglio
3:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): DAZN
18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): DAZN
22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Rai e DAZN
Giovedì 2 luglio
21:00 – 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Rai e DAZN
2:00 – 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): DAZN
Venerdì 3 luglio
21:00 – 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Rai e DAZN
1:00 – 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: DAZN
5:00 – 1ª Gruppo B vs Migliore 3ª (E/F/G/I/J): DAZN
Sabato 4 luglio
00:00 – 1ª Gruppo J vs 2ª Gruppo H: DAZN
4:00 – 1ª Gruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): DAZN
Ottavi di finale
Sabato 4 luglio
19:00 – 1° ottavo a Filadelfia: DAZN
22:00 – 2° ottavo a Houston: Rai e DAZN
Domenica 5 luglio
22:00 – 3° ottavo a New York/New Jersey: Rai e DAZN
Lunedì 6 luglio
21:00 – 5° ottavo a Dallas: Rai e DAZN
2:00 – 4° ottavo a Città del Messico: DAZN
Martedì 7 luglio
18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: DAZN
22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Rai e DAZN
2:00 – 6° ottavo a Seattle: DAZN
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio
22:00 – 1° quarto a Boston: Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio
21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Rai e DAZN
Sabato 11 luglio
23:00 – 3° quarto a Miami: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
3:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN
Semifinali
Martedì 14 luglio
21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN