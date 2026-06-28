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Scontro acceso a Omnibus (La7) tra la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita e Antonio Rinaldi, ex europarlamentare della Lega e attualmente esponente di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. La scintilla scocca con la domanda rivolta dalla conduttrice Gaia Tortora alla parlamentare renziana sullo stato dell’arte del campo progressista. Paita osserva: “Renzi non solo è stato un presidente del consiglio che ha fatto delle cose importanti per il paese, alcune delle quali sono ancora adesso una delle leve per la crescita, ma è anche quello che ha portato Mattarella al ruolo di presidente della Repubblica. Ed è proprio questo lo snodo – continua – Chiunque voglia consegnare la scelta del presidente della Repubblica nelle mani di questa destra dimostra un’irresponsabilità”.

Rinaldi sbotta: “Ma lei ci sta dicendo che è una prerogativa della sinistra eleggere il presidente della Repubblica? Guardi una democrazia funziona quando c’è anche un’alternanza. E sarebbe anche ora che la destra possa eleggere un presidente della Repubblica, altrettanto valido come Mattarella. Voi non avete l’esclusività di eleggere il presidente della Repubblica, ce l’abbiamo pure noi della destra”.

Paita ribatte: “Una scelta fatta da chi vuole solo la remigrazione è rischiosa. Sono convinta che ci sia la necessità di una scelta il più possibile ampia perché far scegliere il presidente della Repubblica solo a quelli che vogliono la remigrazione è una cosa da evitare in questo Paese. Glielo dico in faccia, chiaro Rinaldi?”.

“Meno male che ci sono anche i cittadini italiani che votano, non si preoccupi”, rilancia Rinaldi.

“Aspettiamo, vediamo chi perde la faccia tra voi e me – replica Paita – Io spero che non lo scegliate solo voi e lavorerò perché non lo scegliate solo voi“.

“Arroganti”, commenta Rinaldi.

“Non siamo all’asilo nido senile Rinaldi”, risponde Paita.

“Vedo che lei è esperta”, chiosa Rinaldi.