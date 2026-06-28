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Ultimo aggiornamento: 10:57

Mondiali, chiusa la fase a gironi: il Congo per la prima volta ai sedicesimi, sfiderà l’Inghilterra. L’Austria trova la Spagna

di Redazione Sport
Croazia e Ghana passano entrambe anche senza "biscotto": i balcanici vincono 2-1 e incontreranno il Portogallo, mentre gli africani, terzi, se la vedranno con la Colombia
Mondiali, chiusa la fase a gironi: il Congo per la prima volta ai sedicesimi, sfiderà l’Inghilterra. L’Austria trova la Spagna
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InghilterraRepubblica democratica del Congo, PortogalloCroazia, SpagnaAustria, SvizzeraAlgeria e ColombiaGhana. Ecco le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio, dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L, l’Inghilterra batte Panama (eliminata) per 2-0 con gol di Jude Bellingham e Harry Kane, assicurandosi il primo posto: nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K superando 3-1 in rimonta l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro (che chiude ultimo nel girone a zero punti). Per la nazionale africana, che non partecipava al Mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase a eliminazione diretta.

Croazia e Ghana, invece, passano entrambe ai sedicesimi anche senza “biscotto”: i balcanici vincono 2-1 (reti di Sučić e Vlašić), si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani, terzi, se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l’ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza dietro l’Argentina di Leo Messi (che batte 3-1 la Giordania già eliminata): i nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna che ha trionfato nel gruppo H.

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