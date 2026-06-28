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Incidente mortale in barca a vela per una signora italiana di 52 anni che si trovava in barca nella Grecia ionica. Secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera locale, l’Autorità Portuale è stata informata nel pomeriggio di sabato 27 giugno del grave trauma cranico riportato da una donna, Eleonora Guareschi, nella zona di Kalamos, in seguito a un incidente avvenuto a bordo di una barca a vela.

Sul posto, hanno riferito media locali, è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera insieme a una pattuglia terrestre. L’imbarcazione è stata scortata fino al porto turistico di Lefkada e la donna, priva di sensi, è stata trasportata in ambulanza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le indagini preliminari sulla dinamica dell’accaduto sono condotte dall’Autorità portuale di Lefkada.

La notizia è stata confermata dalla Farnesina che, tramite l’ambasciata italiana ad Atene, sta assistendo la famiglia. La donna sarebbe di Parma ed era in vacanza col compagno e una coppia di amici. I quattro erano in barca a vela quando, per motivi da chiarire, lei sarebbe caduta. Non è chiaro se ha sbattuto la testa per terra o se è caduta perché ha sbattuto prima contro il boma della randa. Il compagno e gli amici sono sotto shock. L’imbarcazione è sotto sequestro.