Da Gori a Scalfarotto, dal Foglio a Porro, tra politici e giornali lutto per la sentenza che ha mandato in carcere l'ex capo di Ferrovie: "Ribolle il sangue", "Pronuncia assurda", "E' la deriva della cultura dello scalpo". Ecco (in sintesi) perché l'ex ad delle società ferroviarie è stato ritenuto colpevole fino alla Cassazione dopo 17 anni di inchieste e processi