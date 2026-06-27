Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche in corso

Luigi Cavallari si trovava in barca assieme alla moglie quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Da poco la coppia aveva festeggiato le nozze d'oro

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Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. L’uomo si trovava in barca sul lago vulcanico assieme alla moglie, quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. A dare l’allarme è stata la stessa ministra intorno alle 17:30: ad accorrere per primi sono stati i carabinieri della stazione di Ronciglione e i vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale del comando di Viterbo. A riva, in località Fiorò, e il personale sanitario del 118 di Rieti, pronto a intervenire.

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Le prime ricerche sono state effettuate dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che si sono lanciati direttamente dall’elicottero arrivato da Roma. L’elicottero dei Carabinieri sorvola lo specchio d’acqua in perlustrazione. La ministra è stata accompagnata nella casa della coppia nel Viterbese. Sul posto per coordinare le ricerche il viceprefetto vicario di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Presenti anche il comandante provinciale dei Carabinieri, Alfredo Antro, e il questore Giorgio Di Munno. Effettuati annche dei rilievi sull’imbarcazione.

Cavallari, abruzzese di origine, è stato a lungo professore alla facoltà di Architettura dell’Università di Pescara, dove ha diretto il dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito e presieduto il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni. Lui e Roccella sono sposati dal 1976 e hanno appena festeggiato le nozze d’oro: la coppia ha due figli. “L’ho incontrato a 18 anni e non ci simo più lasciati, è l’amore della mia vita”, aveva detto la ministra ospite di Monica Setta a Storie al bivio, su Rai 2, lo scorso novembre.

Dalla politica arrivano i primi messaggi sulla vicenda. “In queste ore di profonda angoscia mi stringo con affetto alla ministra Eugenia Roccella e ai suoi familiari, rivolgendo loro un pensiero di sincera vicinanza umana”, afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa. “In queste ore di angoscia tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella”, fa sapere il governatore Francesco Rocca.