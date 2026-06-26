Napoli - Il ragazzo, ritenuto responsabile del lancio della statuetta che uccise la turista padovana ai Quartieri Spagnoli, non è imputabile perché all'epoca dei fatti aveva 13 anni. Il 23 ottobre inizierà il processo ai genitori, accusati di omicidio colposo in concorso

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Il giudice dell’udienza preliminare di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio dei genitori del ragazzino ritenuto responsabile del lancio della pesante statuetta che il 15 settembre 2024 colpì alla testa Chiara Jaconi, la turista padovana mentre passeggiava con il fidanzato nei Quartieri Spagnoli. Il processo prenderà il via il prossimo 23 ottobre davanti al giudice monocratico.

Per la Procura di Napoli, i due genitori dovranno rispondere di omicidio colposo in concorso per omessa vigilanza. Il figlio, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, è stato invece prosciolto dal Tribunale per i minorenni perché non imputabile in ragione dell’età. Le indagini della Procura minorile avevano individuato proprio nel ragazzo l’autore del lancio della statuetta, ricostruzione che aveva portato anche all’archiviazione della posizione del fratello maggiore. Restava però aperto il filone d’indagine della Procura ordinaria sulle eventuali responsabilità dei genitori.

Secondo l’accusa, la morte della 30enne sarebbe stata resa possibile dall’omessa vigilanza sul comportamento del figlio. La donna fu colpita alla testa da un grosso frammento di una statuetta raffigurante una divinità egizia, precipitata da un’abitazione e frantumatasi dopo aver urtato un balcone. Ricoverata in condizioni gravissime all’Ospedale del Mare, morì due giorni dopo, il 17 settembre, a causa delle lesioni riportate.

I genitori, due professionisti napoletani, hanno sempre respinto ogni addebito. Attraverso i loro legali hanno sostenuto di essere estranei alla vicenda, affermando che la statuetta non era di loro proprietà. Non solo: hanno anche impugnato il provvedimento con cui il figlio è stato prosciolto, chiedendo che fosse assolto nel merito e non esclusivamente perché non imputabile. A sostegno della loro tesi hanno depositato cinque consulenze tecniche di parte.

La morte di Chiara Jaconis suscitò una profonda ondata di commozione ben oltre i confini della Campania. La trentenne, originaria di Padova e residente a Parigi, venne simbolicamente adottata dalla città di Napoli. Gli ultras dello stadio Maradona le dedicarono uno striscione con la scritta “Chiara figlia di Napoli”, mentre il Comune le ha reso omaggio con una bouganville nel Parco Viviani. Nei Quartieri Spagnoli, in via Santa Teresella, un murale dello street artist Juan Pablo Gimenez continua a ricordare il suo sorriso e l’assurdità di una morte che ha segnato profondamente la città. Alla sua inaugurazione, il padre Gianfranco aveva ribadito l’auspicio della famiglia: arrivare alla piena verità sulla morte della figlia.