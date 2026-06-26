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Ultimo aggiornamento: 14:40

Terremoto in Venezuela, il momento in cui il sisma colpisce El Junquito: la scossa in diretta tra urla e corse disperate

di Redazione Esteri
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La clip pubblicata sui social il 24 giugno poco dopo le due scosse
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Un filmato pubblicato sui social media il 24 giugno mostra in diretta il terremoto che ha colpito il Venezuela provocando centinaia di feriti e migliaia di dispersi. Nella clip un edificio che crolla e persone che corrono e urlano a El Junquito dopo le due scosse.

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