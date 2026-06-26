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La MotoGP arriva ad Assen in uno dei momenti più intensi della stagione. Il Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026, in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno, promette infatti di dare nuove indicazioni su una corsa al titolo che, dopo le ultime due gare, si è completamente riaperta. La classifica si è accorciata come non era mai successo quest’anno: ci sono sette piloti racchiusi in appena 53 punti, un margine minimo. Sul circuito più storico del Motomondiale, presente in calendario fin dalla stagione inaugurale del 1949, la lotta per il titolo è pronta a vivere uno dei weekend più importanti dell’intera stagione.

L’uomo del momento è senza dubbio Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha cambiato marcia, conquistando due vittorie consecutive tra Balaton e Brno e recuperando ben 62 punti ai rivali. Se dopo il Mugello il distacco dalla vetta sembrava quasi proibitivo, ora lo spagnolo è tornato pienamente in corsa, quarto a soli 40 punti dal primo posto. A rafforzare ulteriormente il suo momento è arrivato anche il rinnovo del contratto con la Ducati ufficiale per le prossime due stagioni. La rincorsa al decimo titolo mondiale è ormai entrata nel vivo.

Davanti a tutti resta Marco Bezzecchi, ma il pilota Aprilia arriva ad Assen dopo un fine settimana da dimenticare. A Brno è caduto nella Sprint e, in seguito all’incidente con un commissario di pista, non ha potuto prendere parte alla gara della domenica. Un doppio zero che ha riaperto completamente il campionato e permesso agli inseguitori di avvicinarsi. Il suo compagno di squadra Jorge Martin è ora secondo a soli otto punti, mentre alle spalle continuano a restare in corsa anche Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia.

Proprio Bagnaia è stato protagonista anche fuori dalla pista. L’Aprilia ha infatti ufficializzato il suo arrivo a Noale a partire dal 2027, dove formerà una coppia tutta italiana con Bezzecchi. Una scelta che rappresenta la risposta del marchio veneto alla Ducati, che nelle ore precedenti aveva annunciato l’ingaggio di Pedro Acosta, dando vita a una formazione completamente spagnola.

Il weekend olandese porterà inoltre una novità importante sul piano regolamentare. A partire da Assen saranno infatti vietati gli abbassatori anteriori, i dispositivi utilizzati in partenza per abbassare la moto e migliorare lo scatto al via. Un cambiamento pensato per aumentare la sicurezza che potrebbe incidere anche sugli equilibri in pista. L’altra novità, la maggiore distanza in griglia fra i piloti, verrà introdotta invece con il Gp di Germania al Sachsenring.

MotoGP GP Olanda 2026: dove vederlo in tv e streaming

Il Grand Prix Tissot d’Olanda 2026, in programma sul TT Circuit di Assen da venerdì 26 a domenica 28 giugno, viene trasmesso in diretta integrale su Sky – canale di riferimento Sport MotoGP (canale 208) – ed è disponibile anche in mobilità tramite Sky Go e in streaming per gli abbonati a Now. Il weekend è visibile anche su TV8, che trasmette in diretta il sabato le qualifiche e la Sprint Race, mentre la domenica propone in differita le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito tutti gli orari televisivi del Gran Premio d’Olanda.

MotoGP GP Olanda 2026: gli orari e la diretta tv

Venerdì 26 giugno 2026

09:00-09:35 – Moto3 Prove Libere 1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

09:50-10:30 – Moto2 Prove Libere 1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

10:45-11:30 – MotoGP Prove Libere 1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

13:15-13:50 – Moto3 Prove – Sky, Sky Go e Now – Diretta

14:05-14:45 – Moto2 Prove – Sky, Sky Go e Now – Diretta

15:00-16:00 – MotoGP Prove – Sky, Sky Go e Now – Diretta

Sabato 27 giugno 2026

08:40-09:10 – Moto3 Prove Libere 2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

09:25-09:55 – Moto2 Prove Libere 2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

10:10-10:40 – MotoGP Prove Libere 2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

10:50-11:05 – MotoGP Qualifiche Q1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

11:15-11:30 – MotoGP Qualifiche Q2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

12:45-13:00 – Moto3 Qualifiche Q1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

13:10-13:25 – Moto3 Qualifiche Q2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

13:40-13:55 – Moto2 Qualifiche Q1 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

14:05-14:20 – Moto2 Qualifiche Q2 – Sky, Sky Go e Now – Diretta

15:00 – MotoGP Sprint (13 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

Domenica 28 giugno 2026

09:40-09:50 – MotoGP Warm Up – Sky, Sky Go e Now – Diretta

11:00 – Moto3 Gara (20 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

12:15 – Moto2 Gara (22 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

14:00 – MotoGP Gara (26 giri) – Sky, Sky Go e Now – Diretta

MotoGP GP Olanda 2026: gli orari in chiaro su TV8

Di seguito tutti gli orari per seguire il weekend del Gran Premio d’Olanda su TV8. Il sabato qualifiche e Sprint vengono trasmesse in diretta, mentre le gare della domenica sono proposte in replica in differita.

Sabato 27 giugno 2026

10:50-11:05 – MotoGP Qualifiche Q1 – TV8 (in chiaro) – Diretta

11:15-11:30 – MotoGP Qualifiche Q2 – TV8 (in chiaro) – Diretta

12:45-13:00 – Moto3 Qualifiche Q1 – TV8 (in chiaro) – Diretta

13:10-13:25 – Moto3 Qualifiche Q2 – TV8 (in chiaro) – Diretta

13:40-13:55 – Moto2 Qualifiche Q1 – TV8 (in chiaro) – Diretta

14:05-14:20 – Moto2 Qualifiche Q2 – TV8 (in chiaro) – Diretta

15:00 – MotoGP Sprint (13 giri) – TV8 (in chiaro) – Diretta

Domenica 28 giugno 2026 – Le gare in replica

13:00 – Moto3 Gara (20 giri) – TV8 (in chiaro) – Differita

14:15 – Moto2 Gara (22 giri) – TV8 (in chiaro) – Differita

16:00 – MotoGP Gara (26 giri) – TV8 (in chiaro) – Differita