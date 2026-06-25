Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Se in Ducati si parlerà solo spagnolo, Aprilia diventa ufficialmente tutta italiana: il team di Noale ha annunciato l’arrivo di Pecco Bagnaia per la stagione 2027. Il 29enne, tre volte campione del mondo, andrà a comporre la coppia azzurra dei sogni con Marco Bezzecchi. Non a caso, Aprilia ha ufficializzato l’ingaggio di Bagnaia in un video in cui risuona in sotto fondo l‘inno di Mameli, la scritta Aprilia si colora di verde, bianco e rosso, mentre la didascalia recita “The sky is azzurro over Noale”. Tutti richiami all’italianità.

Il messaggio è evidente. Anche perché arriva a meno di 24 ore dal doppio annuncio di Ducati, che invece ha scelto la strada opposta. La scuderia di Borgo Panigale ha prima rinnovato il contratto di Marc Marquez, poi ha salutato Bagnaia e a stretto giro ha accolto Pedro Acosta. Una coppia quindi tutta spagnola, che certamente rappresenta il presente e il futuro della MotoGp.

Aprilia però risponde puntando sui due piloti italiani più forti presenti ad oggi nel paddock. L’arrivo di Bezzecchi era già nell’aria da tempo, mancava solo l’annuncio ufficiale. Dopo 8 anni in Ducati, due titoli mondiali vinti e le ultime stagioni difficili coincise con l’arrivo di Marquez, il torinese ha l’occasione di rilanciarsi nel team che per il momento è in testa alla classifica costruttori e a quella piloti, con Bezzecchi davanti a Jorge Martin. Proprio il pilota spagnolo ora dovrà annunciare il suo prossimo team: è quasi certo il passaggio in Yamaha, in un giro di incastri che dovrebbe portare Fabio Quartararo in Honda. Una rivoluzione in griglia che sancirà il passaggio al nuovo regolamento nel 2027, con possibili rimescolamenti anche nelle prestazioni delle varie moto.

“Michele Colaninno ed io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing“, ha spiegato l’ad Massimo Rivola. “L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d’orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo”. Poi Rivola ha concluso: “Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l’ora di prenderci”.