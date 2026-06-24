La Ducati non perde tempo: annunciato l’arrivo di Pedro Acosta. “In coppia con Marquez è il completamento ideale del team”

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In casa Ducati si cambia. Un cambiamento annunciato, a dire il vero, ma ora ufficiale. L’addio di Pecco Bagnaia era nell’aria ed è arrivato in mattinata, ma dopo circa due ore dalla nota di separazione con il pilota italiano, è arrivato anche l’annuncio di chi lo sostituirà: Pedro Acosta, attualmente in Ktm, ma dalla prossima stagione in sella alla Ducati, come compagno di squadra di Marc Marquez, che ha rinnovato 24 ore prima.

“Ducati Corse è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Pedro Acosta per i prossimi due anni. Al termine della stagione corrente, il pilota spagnolo si unirà al Ducati Lenovo Team, dove guiderà la Desmosedici GP ufficiale della squadra di Borgo Panigale, consolidando ulteriormente il progetto sportivo di Ducati e confermando l’impegno dell’Azienda nell’investire sui migliori giovani talenti del panorama della MotoGP”, si legge nella nota diffusa dalla Ducati.

Pedro Acosta, considerato uno dei piloti più forti della sua generazione, è emerso negli ultimi anni grazie ai titoli mondiali vinti in Moto3 e Moto2 in appena tre anni dal debutto nel Motomondiale. Acosta ha impressionato anche all’esordio in Moto Gp con il titolo di Rookie of the Year nel 2024, il quarto posto nella classifica generale nel 2025 e 13 podi complessivi. Nel comunicato anche le parole di Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, che ha dichiarato: “Pedro è certamente uno dei giovani più talentuosi nel paddock della MotoGP. Ha solo 22 anni e rappresenta quindi un atleta sul quale costruire un’altra bella storia. Ci è sempre piaciuto e lo seguiamo da tempo, sia per quello che ha fatto in pista sia per la sua personalità diretta e scanzonata, che siamo sicuri farà innamorare i Ducatisti quando lo vestiremo di rosso“.

Cambia così la coppia in Ducati, con Marc Marquez – che ha rinnovato fino al 2028 – affiancato da Pedro Acosta. “Pensiamo che, in coppia con Marc, rappresenti il completamento ideale per un team che, forte della propria storia e dei risultati raggiunti negli ultimi anni, vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista assoluto anche in futuro ed essere fonte di ammirazione, rispetto e tifo per gli appassionati Ducati di tutto il mondo.”