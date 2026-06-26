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Anche questa volta l’Inter resta con il cerino in mano. Solo tre giorni fa con un blitz pomeridiano il Chelsea ha soffiato ai nerazzurri Marco Palestra, il rinforzo individuato da Marotta e Ausilio per sopperire alla partenza di Denzel Dumfries. Da quel momento, la stampa sportiva ha iniziato a battere il chiodo su Nico Paz, a detta dei “ben informati” pronto a lasciare il Como, tornare al Real Madrid, che avrebbe poi intavolato la trattativa con l’Inter. La realtà racconta una storia opposta: il centrocampista 21enne argentino resta alla corte di Cesc Fabregas. Il club dei Suwarso infatti ha deciso di pagare i 60 milioni di euro chiesti dai Blancos pur di tenersi la sua stellina.

“Paz vuole l’Inter”, titola a tutta pagina La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Subito smentita da una foto Instagram pubblicata dallo stesso Nico Paz, in cui indossa un inequivocabile cappellino del Como. Poi la mossa, questa sì a sorpresa, dei lariani. Decisivo è stato l’intervento in prima persona di Fabregas che – assodata la volontà del calciatore di continuare con il Como in una chiacchierata mattutina – ha spinto per fare questo sforzo economico. Il Como quest’anno giocherà la Champions, non può fare a meno del suo giocatore simbolo.

Così il Como ha scelto di accontentare il tecnico: il Real Madrid esercita il suo diritto di recompra per 10 milioni di euro, ma Nico Paz non tornerà nella capitale spagnola, perché i Suwarso pagheranno i 60 milioni chiesti dai Blancos, sfruttando questa prelazione offerta a Florentino Perez.

L’Inter invece resta senza neanche una trattativa da cominciare. E per la seconda volta in pochi giorni vede un calciatore snobbare di fatto la possibilità di vestirsi di nerazzurro, per soldi o per devozione. Restano due aspetti. Da un lato, una stampa sportiva che continua a pompare i possibili colpi di Marotta, senza che ad oggi nulla si sia concretizzato. Dall’altro, una rosa ancora incompleta in più reparti per i campioni d’Italia. In teoria, al contrario delle passate stagioni, l’Inter ha diversi milioni da poter investire: per ora però non sta riuscendo a regalare nessun colpo al tecnico Cristian Chivu.