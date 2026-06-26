Chris Evert è di nuovo in lotta contro il cancro: “Non potrò partecipare a Wimbledon, il tumore alle ovaie è tornato. È implacabile”

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Chris Evert ha di nuovo il cancro. L’ex campionessa di tennis, vincitrice di 18 titoli Slam, avrebbe dovuto presenziare a Wimbledon, torneo che ha vinto tre volte, ma ha dovuto annunciare che non ci sarà sui campi verdi dei Championships: inizierà la chemioterapia nelle prossime settimane. Per Evert si tratta di una malattia purtroppo già nota: la prima diagnosi di cancro alle ovaie risale al gennaio del 2022. Le cure, un intervento di isterectomia preventiva e il ritorno del tumore nel dicembre 2023. Un incubo che per l’ex numero 1 del mondo sembrava ormai alle spalle. Fino a questo nuovo comunicato affidato ai social.

“Credo di essere stata sempre onesta e trasparente quando si trattava di parlare delle mie vicissitudini riguardanti la salute: la settimana scorsa, dopo essermi sottoposta a una serie di esami e test, ho scoperto che il cancro alle ovaie è tornato“, ha scritto Evert, senza tanti giri di parole. La campionessa statunitense ha già perso la sorella Jeanne per un cancro alle ovaie. Ora la lotta contro il tumore è di nuovo in corso: “Come primo passo nel mio trattamento ho svolto un’operazione, poi sarà il momento della chemioterapia nelle prossime settimane”. Per questo motivo, ha aggiunto, “non potrò dedicarmi a Wimbledon“.

Evert da qualche tempo lavora come commentatrice televisiva per Espn e avrebbe dovuto seguire lo Slam su erba per conto dell’emittente. Ma ora è il momento di dedicarsi alla salute: “Mi prenderò una pausa dai miei impegni professionali per i prossimi mesi per concentrarmi sulla mia salute. Il tumore ovarico è implacabile, ma rimango ottimista e determinata a continuare a combattere questa battaglia. Sono molto grata all’équipe medica, alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno offerto parole di sostegno dopo questa notizia”, ha concluso Evert.