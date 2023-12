Chris Evert è di nuovo in lotta contro il cancro. L’ex tennista statunitense, 69 anni il prossimo Natale, ha annunciato che il cancro alle ovaie è tornato. “Anche se è una risposta che non avrei mai voluto sentire, mi sento ancora una volta fortunata che sia stata colta in tempo”, ha spiegato pubblicamente la Evert a Espn. “La settimana scorsa ho subito un altro intervento chirurgico robotico e i medici hanno rimosso tutte le cellule tumorali dalla regione pelvica. Ora ho iniziato un altro ciclo di chemioterapia”.

La gloria del tennis mondiale, con 18 titoli vinti nei più importanti circuiti tennistici mondiali tra gli anni settanta e ottanta, aveva annunciato circa due anni fa di avere un cancro alle ovaie. Malattia che nella sua famiglia aveva già colpito, portandola alla morte,la sorella Jeanne Evert Dubin, nel 2020, a 62 anni. Evert ha infine rammentato che sospenderà il suo lavoro di commentatrice tv, rinunciando agli Open d’Australia, ma conta di tornare per il resto della stagione del Grande Slam della primavera 2024.