Due squadre di Roma in Serie A, sei club in Eurocup: così la rivoluzione del basket italiano è compiuta

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il giorno dopo la visita della stella dei Los Angeles Lakers Luka Doncic al sindaco Gualtieri e al presidente della Fip Gianni Petrucci, è già ufficiale: Roma avrà due nuove compagini cestistiche nella stagione 2026/27 ed entrambe giocheranno in Lba Serie A e in Eurocup (la seconda competizione europea, con licenza annuale). La Roma Basketball Club Spqr dei mr Nba Nelson & Doncic (con il titolo sportivo acquisito dalla Vanoli Cremona), che ha già annunciato il campione d’Italia Nico Mannion come primo acquisto; e l’altrettanto nuova Maxima Roma dell’ormai ex presidente della Pallacanestro Trieste Paul Matiasic (con il titolo sportivo acquisito dalla Germani Brescia): e mentre Brescia piange – sparendo dopo aver raggiunto i playoff scudetto nella stagione appena conclusa -, per la Maxima ci sono insistenti voci di un gran colpo, quello che porterebbe Ettore Messina, che ha appena lasciato il ruolo da dirigente all’Olimpia Milano, come coach nella capitale.

Bc Roma Spqr giocherà il primo anno in casa nel “piccolo” PalaTiziano in attesa della copertura del Centrale del Foro Italico che diventerà anche arena del basket oltre che tempio del tennis. La Maxima Roma giocherà, invece, nel “grande” PalaEur, già nella disponibilità dell’avvocato Matiasic. Continueranno l’avventura in Lnp Serie B nazionale (terza divisione italiana) le altre romane: la storica e plurititolata Virtus e l’universitaria Luiss.

In Eurocup giocheranno anche Aquila Trento, Derthona Tortona, Reyer Venezia e Napoli Basket, sei club italiani in tutto. Mentre in Euroleague (prima competizione europea) ai nastri di partenza ci saranno l’Olimpia Milano campione d’Italia e la Virtus Bologna. Alla Fiba Champions League (terza competizione europea per importanza) parteciperanno la Pallacanestro Varese e la Pallacanestro Reggiana. La rivoluzione del basket italiano, salvo altri colpi di scena, nel bene e nel male è compiuta.