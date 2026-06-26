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Ultimo aggiornamento: 14:46

Come sarà il nuovo centrale del Foro Italico: non più solo Sinner, in campo anche le stelle del basket

di Redazione Sport
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Nella sua lunga giornata di incontri a Roma per il suo Basketball Club Roma SPQR, club neonato di cui è proprietario, Doncic ha calcato anche il parquet allestito in 48 ore all'interno del campo principale degli Internazionali
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Un impianto polifunzionale, uno spazio contemporaneo, coperto e capace di ospitare eventi di alto livello nel corso di tutto l’anno. Il nuovo campo Centrale del Foro italico – che dal 2027 avrà la copertura con un tetto mobile in caso di pioggia – ospiterà non soltanto Jannik Sinner durante gli Internazionali d’Italia, ma anche le stelle del basket nell’ambito di Nba Europe, il grande progetto di espansione della National Basketball Association nel continente europeo che mira a creare una lega professionistica di poche squadre europee e che in Italia ha suscitato l’interesse di campioni internazionali, tra cui Luka Doncic, che ha deciso di investire nel campionato italiano con la nascita della sua Basketball Club Roma SPQR.

Nella sua lunga giornata di incontri a Roma per il club cestistico neonato – che ha già annunciato l’arrivo di Nico Mannion -, Luka Doncic ha fatto visita anche al Centrale del Foro Italico, trasformatosi per l’occasione in un’arena di basket, dimostrando in modo tangibile ciò che potrà diventare: uno spazio contemporaneo, coperto, polifunzionale appunto. Accolto dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e dall’amministratore delegato, Diego Nepi Molineris, Doncic ha calcato il parquet allestito in appena 48 ore nell’ambito del progetto Sport Illumina.

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