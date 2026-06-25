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L’inizio con God bless the Usa e la chiusura con il balletto sulle note di “YMCA” e lo slogan Make America Great Again. L’esaltazione del trumpismo, le “vittorie quotidiane” e lo spauracchio comunismo. Più che un discorso da celebrazione ufficiale è stato un comizio elettorale, quello che ieri sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto davanti alla platea radunata al National Mall di Washington per l’inizio delle festa per i 250anni degli Stati Uniti.

Del resto, già nelle settimane scorse, alcuni degli artisti che avrebbero dovuto aprire l’evento, tra cui Martina McBride, i Commodores e Young MC, avevano deciso di ritirarsi, proprio per l’eccessiva affiliazione con la CasaBianca e la connotazione politica data alla celebrazione. Da qui la decisione di Trump di annullare il concerto di apertura e sostituirlo con il suo discorso. Trenta minuti, un tempo tutto sommato limitato per gli standard del presidente Usa. “Mentre ci troviamo alla soglia del nostro 250esimo anno di indipendenza, sono entusiasta di dichiarare che l’America è tornata“, ha detto il tycoon alle migliaia di persone radunate dietro una parete di vetro antiproiettile che si estendeva sul palco. Bandiere a stelle e strisce e cartelli “Freedom 250” addobbavano il Mall, mentre sugli schermi campeggiava la scritta “The Great American State Fair”.

“Come ben sapete – ha proclamato – non molto tempo fa eravamo un paese morto. Ora siamo il paese più entusiasmante del mondo. L’America porta la fiaccola della civiltà occidentale””. Ha poi assicurato che la sua amministrazione sta ottenendo “ogni giorno una vittoria storica dopo l’altra per il popolo americano”. Ha poi decantato quella che ha definito “un’economia in forte espansione”, ha attaccato il bilancio del suo predecessore Joe Biden definendolo un “disastro totale” e ha affermato di aver attratto investimenti esteri per 19 mila miliardi di dollari, una cifra di gran lunga superiore persino a quelle dichiarate dalla sua stessa amministrazione.

Un discorso pronunciato mentre la popolarità dell’inquilino della Casa Bianca si trova ai minimi storici, dopo che la guerra in Iran ha fatto schizzare i prezzi al consumo come mai in tre anni. Secondo gli ultimi sondaggi dell’American Research Group” solo 3 americani su 10 e si dicono soddisfatti del suo operato. È il risultato più basso da quando sono iniziate le rilevazioni.

Pochi nel suo comizio i riferimenti storici alla Dichiarazione d’Indipendenza del 4 luglio 1776. Trump ha preferito elogiare l’operato della sua amministrazione, e celebrare i suoi cavalli di battaglia tra cui la sala da ballo che sta facendo costruire alla Casa Bianca, il progetto del grande arco sullo stile di quello di Parigi e la ristrutturazione della piscina o al Lincoln Memorial costata 14 milioni di dollari finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi.

“Abbiamo sconfitto il fascismo e il comunismo, dovremo sconfiggere il comunismo di nuovo” ha detto concludendo il suo intervento. Poco prima il presidente americano aveva definito i candidati dem alle primarie di New York “comunisti“.