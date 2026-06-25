Terremoto in Venezuela, le immagini dei palazzi crollati dopo le scosse

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Due scosse di terremoto violentissime, a breve distanza una dall’altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. I primi numeri parlano di 32 morti e 700 feriti, ma sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l’ambasciatore italiano De Vito al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, “ma molte case sono state distrutte”. Gravemente danneggiato l’aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all’unità nazionale: “La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente”. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.