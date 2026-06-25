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Ultimo aggiornamento: 17:50

Sinner testa l’erba del Centrale a Wimbledon: il video dell’allenamento con Djokovic. Poi abbracci e sorrisi

di Redazione Sport
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Il numero uno al mondo farà il suo esordio il 29 giugno alle 14:30: come da tradizione aprirà il programma del campo principale
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Un allenamento sul Centrale dell’All England Club per iniziare a respirare l’aria della grandi sfide, per continuare la preparazione in vista dell’esordio e per scambiare qualche chiacchiera – anche di confronto – con chi ha fatto già la storia nel tennis. Jannik Sinner è sceso di nuovo in campo oggi, 25 giugno, e lo ha fatto sul Centrale di Londra insieme a Novak Djokovic. Entrambi sorridenti, entrambi sembrano in una buona condizione psicofisica.

Sia su Sinner che Djokovic ci sono dubbi sulla tenuta fisica, ma a giudicare dai video pubblicati nelle Instagram stories dell’account ufficiale di Wimbledon, i due sembrano stare bene. Sinner e Djokovic si sono allenati insieme, a volta a ritmo più alto, a volte semplicemente scambiando da una parte all’altra della rete e poi a fine allenamento si sono abbracciati, hanno riso insieme e hanno scambiato qualche parola. Come da tradizione per il campione in carica, Jannik Sinner farà il suo esordio il 29 giugno alle 14:30, aprendo il programma del Campo Centrale. Dopo un mese di riposo, controlli, ritorno in allenamento tra Montecarlo e Londra, il numero uno al mondo è pronto a difendere la “corona”.

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