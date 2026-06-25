Wimbledon, Sinner contro tutti: il campione in carica conosce il suo cammino verso il bis | Quando e dove vedere il sorteggio in tv e streaming
Tutti contro Jannik Sinner. Wimbledon riparte dal suo campione in carica, dall’uomo che un anno fa ha scritto la storia diventando il primo italiano a conquistare il titolo sull’erba più prestigiosa del mondo. Questa volta, però, è un torneo diverso: non c’è Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso che lo tiene fermo ai box ormai da più di due mesi, e anche le condizioni di Novak Djokovic rappresentano una delle grandi incognite della vigilia. Il serbo – che a prescindere da tutto non è più quello di qualche anno fa – si è ritirato dal “Giorgio Armani Tennis Classic” senza comunicarne il motivo. Tanti ipotizzano sia per il caldo, ma non è escluso che abbia qualche piccolo problema fisico.
Lo sarebbe stato a prescindere, ma è ovvio che in questa situazione – nonostante anche lui non sia al top dopo il malore al Roland Garros – Jannik Sinner si presenta inevitabilmente come il riferimento da battere. Basta guardare le teste di serie: la numero quattro è Ben Shelton, tennista di gran talento e mina vagante soprattutto su erba, che però tra Slam e Masters 1000 ha vinto un solo torneo in carriera, a Toronto nel 2025. Insomma, per Sinner è una grandissima occasione per riconfermarsi sull’erba di Londra. C’è una statistica che impressiona e che conferma il suo status: Sinner è in vantaggio con tutte le restanti 31 teste di serie nei precedenti, tranne che con Ignacio Buse, tennista peruviano che non ha mai affrontato.
Tra gli avversari ovviamente più temibili per Jannik Sinner c’è Alexander Zverev, che ha vinto il suo primo Slam al Roland Garros. Occhio però anche a Ben Shelton, che grazie al suo servizio e la sua potenza nei colpi è difficile da battere su erba, ma anche ai “soliti” Daniil Medvedev e appunto Novak Djokovic. Anche questa è un’occasione per gli italiani, che però non hanno nell’erba la propria superficie preferita: non c’è Lorenzo Musetti, ancora alle prese con un infortunio, mentre Flavio Cobolli è più “terraiolo”, così come Luciano Darderi, che pian piano però sta prendendo confidenza con l’erba. La sorpresa potrebbe essere Matteo Berrettini, che nel 2021 ha già giocato una finale a Wimbledon: da capire però le sue condizioni dopo il ritiro al Roland Garros ai quarti contro Matteo Arnaldi.
Gli italiani in gara
Singolare uomini · Italiani a Wimbledon 2026
Jannik Sinner
Flavio Cobolli
Luciano Darderi
Lorenzo Sonego
Mattia Bellucci
Matteo Arnaldi
Matteo Berrettini
Singolare donne · Italiane a Wimbledon 2026
Jasmine Paolini
Elisabetta Cocciaretto
Tyra Grant
Le teste di serie
1. Jannik Sinner
2. Alexander Zverev
3. Felix Auger-Aliassime
4. Ben Shelton
5. Alex de Minaur
6. Taylor Fritz
7. Novak Djokovic
8. Daniil Medvedev
9. Flavio Cobolli
10. Alexander Bublik
11. Casper Ruud
12. Andrey Rublev
13. Jiri Lehecka
14. Luciano Darderi
15. Jakub Mensik
16. Learner Tien
17. Frances Tiafoe
18. Francisco Cerundolo
19. Karen Khachanov
20. Arthur Fils
21. Alejandro Davidovich Fokina
22. Tommy Paul
23. Rafael Jodar
24. Joao Fonseca
25. Arthur Rinderknech
26. Cameron Norrie
27. Ugo Humbert
28. Brandon Nakashima
29. Tomas Martin Etcheverry
30. Alejandro Tabilo
31. Ignacio Buse
32. Matteo Arnaldi
Quando e dove vedere il sorteggio
Il sorteggio di Wimbledon si svolgerà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 11 italiane. Ci sono diverse possibilità per assistere al sorteggio in diretta, sia in tv che in streaming. Per quanto riguarda la tv, sarà possibile conoscere gli avversari di Sinner e degli altri italiani in diretta su Sky Sport. In streaming invece sarà visibile su Now, ma anche sul sito ufficiale del torneo, su wimbledon.com.