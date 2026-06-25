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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:06

Tentato furto di rame sulla linea per Malpensa: sospesa la circolazione dei treni verso l’aeroporto

di Redazione Cronaca
Nel corso della notte, all’altezza di Sacconago, sono stati tranciati alcuni cavi: la circolazione delle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate
Tentato furto di rame sulla linea per Malpensa: sospesa la circolazione dei treni verso l’aeroporto
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Nel corso della notte, all’altezza di Sacconago, si è verificato un tentativo di furto di rame. Sono stati tranciati alcuni cavi causando la disconnessione dei sistemi di gestione della circolazione delle linee verso Novara e Malpensa/Gallarate. I tecnici di Ferrovienord sono al lavoro dalle 2 di questa notte per riparare i gravi danni causati da questo tentativo di furto e consentire il ripristino della normale circolazione, che è attualmente sospesa nelle tratte Busto Arsizio – Malpensa/Gallarate e Busto Arsizio – Novara.

Sono quindi bloccati i treni che portano all’aeroporto di Malpensa, con grandi disagi per i passeggeri. Per chi parte da Milano Centrale, è possibile utilizzare un servizio shuttle. Per chi parte dalla stazione di Milano Cadorna, partono due corse ogni ora, che terminano a Busto Arsizio Nord: poi è possibile usufruire di due autobus sostitutivi per raggiungere l’aeroporto.

Disagi anche per i tanti pendolari, compresi quelli che si muovono sulla linea Novara-Saronno-Milano Cadorna. Sono previsti due autobus che fanno la spola fino a Busto Arsizio. Per informazioni in tempo reale i viaggiatori possono consultare il sito trenord.it e l’App Trenord.

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