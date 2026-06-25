Nico Paz, ora il futuro è un rebus: il Real se lo riprende, il Como deve sborsare 60 milioni per riaverlo. Pronta una maxi asta (e c’è anche l’Inter)

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L’incontro programmato giorni fa tra Como e Real Madrid per Nico Paz si è concluso. Le due parti si sono viste a Madrid e l’argomento era ovviamente il futuro del talento 22enne argentino, che quest’anno in Serie A ha fatto innamorare tutti. E infatti tutti lo vogliono. Lo vuole il Real Madrid, che eserciterà il diritto di recompra. Lo rivuole il Como, che vorrebbe averlo per la Champions League. Lo vogliono diverse altre squadre – tra cui l’Inter – che sono lì alla finestra in attesa di questo incontro che doveva essere risolutivo e non lo è stato. O meglio, lo è stato parzialmente.

Contesto: il Real Madrid aveva espresso al Como la volontà di “lasciargli” Nico Paz (è anche una volontà del giocatore), ma a patto che la società comasca sborsi 60 milioni di euro. Risposta negativa. Il club italiano al contrario chiedeva un altro anno di prestito. Risposta negativa lato Blancos, questa volta. Le due società hanno deciso così di incontrarsi a Madrid per chiarire tutto in presenza. Il Real Madrid ha ribadito la volontà di esercitare il diritto di recompra sul calciatore, fissata a 10 milioni di euro. Era scontato, considerando che il valore del calciatore è almeno cinque volte superiore.

Ora il Como ha una sola possibilità per prendere Nico Paz: presentarsi dal Real Madrid con 60 milioni in mano e acquistarlo a titolo definitivo. Infattibile al momento, sia per politica societaria che per fair play finanziario. Il club comasco però mantiene per qualche giorno una sorta di priorità rispetto alle altre società: il Real Madrid ascolterà prima il Como, poi tutto il resto. Ma solo per pochi giorni, poi potrebbe scatenarsi un’asta molto ricca.

Asta a cui partecipa con ogni probabilità anche l’Inter, che per Nico Paz ha un debole da diverso tempo. I nerazzurri avevano accantonato l’idea di portare a Milano il trequartista argentino, che tra l’altro adesso è al Mondiale con la Seleccion. Poi una serie d’incastri hanno rimesso in corsa anche l’Inter: prima il mancato accordo tra i Blancos e il Como, poi lo “scippo” di Marco Palestra da parte del Chelsea. Ora la società di Marotta ha circa 50 milioni da poter investire: non bastano per Nico Paz, ma potrebbero essere un buon bottino per arrivarci. Al momento si apre quindi anche uno spiraglio per l’Inter, con Nico Paz che potrebbe così rimanere in Serie A, ma giocando con la squadra campione d’Italia. È una possibilità anche quella. A patto che non arrivi un club inglese. O spagnolo. O tedesco.