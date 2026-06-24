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Ultimo aggiornamento: 16:06

Sinner-Norrie 4-3, diretta video streaming: guarda il debutto del numero 1 sull’erba al Giorgio Armani Tennis Classic

di Redazione Sport
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Il torneo di esibizione si gioca sui campi dell‘Hurlingham Club di Londra: è un test cruciale in vista di Wimbledon
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Oggi è il giorno del debutto sull’erba di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo sfida Cameron Norrie nel Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione che si gioca sui campi dell‘Hurlingham Club di Londra. Guarda in diretta streaming gratis il match.

Per Sinner è un test fondamentale in vista di Wimbledon: da campione in carica, giocherà il primo match dello Slam londinese lunedì 29 giugno sul Campo Centrale alle ore 14.30. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros, l’altoatesino non ha più messo piede in campo: prima un po’ di vacanza, poi i test medici a Milano e infine gli allenamenti a Montecarlo. Da un po’ di giorni è a Londra per saggiare l’erba: il match di oggi contro Norrie quindi è una sorta di prova generale.

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