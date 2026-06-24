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Ultimo aggiornamento: 10:03

Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: è arrivato anche Cristiano Ronaldo, comanda Messi

di Redazione Sport
La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: l'obiettivo è il record di Just Fontaine, l'attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite
Mondiali 2026, la classifica marcatori in diretta: è arrivato anche Cristiano Ronaldo, comanda Messi
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I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, il più grande di tutti, Leo Messi: con la tripletta all’esordio contro l’Algeria e la doppietta segnata contro l’Austria, il 10 dell’Argentina ha infatti superato Miroslav Klose e con le sue 18 reti è diventato il miglior marcatore della storia della Coppa del Mondo. Attenzione però a Kylian Mbappé: ha distrutto il Senegal e poi l’Iraq con due doppiette, ora è distante due reti dall’argentino nella classifica all-time.

E poi c’è la battaglia per il titolo di miglior marcatore in questa edizione, ancora apertissima. Ecco la classifica aggiornata.

Mondiali 2026, la classifica dei gironi aggiornata
L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

5 gol

2) Kylian Mbappé (Francia)

4 gol

France’s Kylian Mbappe celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group I soccer match between France and Senegal in East Rutherford, N.J., near New York, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II)

2) Erling Haaland (Norvegia)

4 gol

Norway’s Erling Haaland (9) smiles as he leaves the pitch at the end of the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)

4) Deniz Undav (Germania)

3 gol

Germany’s Deniz Undav (26) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough)

4) Jonathan David (Canada)

3 gol

Canada’s Jonathan David (10) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson)

6) Cristiano Ronaldo (Portogallo)

2 gol

Portugal’s Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup Group K soccer match between Portugal and Uzbekistan in Houston, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

6) Daniel Munoz (Colombia)

2 gol

Colombia’s Daniel Munoz (2) celebrates after scoring his side’s opening goal during the World Cup Group K soccer match between Colombia and Congo in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Tuesday, June 23, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
Associate Press/ LaPresse
Only Italy and Spain

6) Ismaila Sarr (Senegal)

2 gol

Senegal’s Ismaila Sarr celebrates scoring his side’s second goal against Norway during the World Cup Group I soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Pamela Smith)

6) Maxi Araujo (Uruguay)

2 gol

Uruguay’s Maxi Araujo (20) reacts after scoring his team’s first goal during the World Cup Group H soccer match between Uruguay and Cape Verde in Miami Gardens, Fla., Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

6) Mikel Oyarzabal (Spagna)

2 gol

Spain’s Mikel Oyarzabal celebrates after scoring during the World Cup Group H soccer match between Spain and Saudi Arabia in Atlanta, Sunday, June 21, 2026. (AP Photo/Erik S.Lesser)

6) Daichi Kamada (Giappone)

2 gol

Japan’s Daichi Kamada (15) celebrates scoring his side’s first goal against Tunisia during the World Cup Group F soccer match in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)
Associate Press/ LaPresse
Only Italy and Spain

6) Brian Brobbey (Olanda)

2 gol

Netherlands’ Brian Brobbey celebrates scoring his side’s second goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay)

6) Ayase Ueda (Giappone)

2 gol

Japan’s Ayase Ueda (18) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and Japan in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker)
Associate Press/ LaPresse
Only Italy and Spain

6) Crysencio Summerville (Olanda)

2 gol

Netherlands’ Crysencio Summerville celebrates after scoring his side’s fifth goal during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

6) Cody Gakpo (Olanda)

2 gol

Netherlands’ Cody Gakpo (11) celebrates after scoring his side’s fourth goal during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis)

6) Matheus Cunha (Brasile)

2 gol

Brazil’s Matheus Cunha (9) reacts after the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton)

6) Ismael Saibari (Marocco)

2 gol

Morocco’s Ismael Saibari, gestures to the crowd as he celebrates on the pitch after the end of the during the World Cup Group C soccer match between Scotland and Morocco in Foxborough, Mass., near Boston, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Charles Krupa)

6) Vinicius Jr (Brasile)

2 gol

Brazil’s Vinicius Junior (7) celebrates after scoring his side’s third goal during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Haiti in Philadelphia, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Petr David Josek)

6) Johan Manzambi (Svizzera)

2 gol

Switzerland’s Johan Manzambi celebrates after scoring the opening goal against Bosnia during the World Cup Group B soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)

6) Cyle Larin (Canada)

2 gol

Canada’s Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

6) Harry Kane (Inghilterra)

2 gol

England’s Harry Kane (9) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group L soccer match between England and Croatia in Arlington, Texas, near Dallas, Wednesday, June 17, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

6) Folarin Balogun (Stati Uniti)

2 gol

United States’ Folarin Balogun celebrates scoring his side’s second goal against Paraguay during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez)

6) Kai Havertz (Germania)

2 gol

Germany’s Kai Havertz (7) celebrates a goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Curacao in Houston, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Eric Smith)

6) Yasin Ayari (Svezia)

2 gol

Sweden’s Yasin Ayari (18) celebrates after scoring his team’s fifth goal during the World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix)

6) Elijah Henry Just (Nuova Zelanda)

2 gol

New Zealand’s Elijah Just (11) celebrates after scoring a goal during the World Cup Group G soccer match between Iran and New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Monday, June 15, 2026. (AP Photo/Andre Penner)

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