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Ultimo aggiornamento: 16:30

Corea del Nord, Kim Jong Un alla cerimonia di inaugurazione di una nuova nave da guerra per i missili nucleari

di F. Q.
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Kim Jong-un alla cerimonia di inaugurazione nel porto di Nampo
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La Corea del Nord rafforza la propria presenza militare sul mare con il varo di un nuovo cacciatorpediniere. In un filmato diffuso dai media statali, il leader Kim Jong Un appare alla cerimonia di inaugurazione della “Choe Hyon”, nave da guerra da 5mila tonnellate, tenutasi nel porto di Nampo. L’unità è una delle due imbarcazioni della stessa classe varate nell’ultimo anno, segnale concreto dell’accelerazione del programma navale di Pyongyang. Durante l’evento, Kim ha ribadito l’intenzione di potenziare la marina, annunciando lo sviluppo di navi più grandi e la possibilità di dotarle di armamenti nucleari. Il varo si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento militare, mentre crescono le tensioni nella regione e l’attenzione della comunità internazionale sulle mosse del regime nordcoreano.

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