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In esclusiva su La7, durante la trasmissione L’Aria che tira è stato mandato in onda l’audio integrale della telefonata tra Donald Trump e il giornalista Daniele Compatangelo, dopo il via libera arrivato dal governo americano, che ha autorizzato la diffusione delle voci originali del colloquio.

Nei giorni scorsi la vicenda aveva sollevato un caso politico e diplomatico tra Washington e Palazzo Chigi, dopo la diffusione di una prima versione doppiata della conversazione. Oggi, invece, il programma di La7 ha potuto proporre l’audio originale, accompagnato dalla traduzione italiana, consentendo ai telespettatori di ascoltare direttamente non solo le parole pronunciate dall’ex presidente statunitense, ma anche il tono utilizzato nel riferimento alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Al centro della polemica c’è una frase pronunciata da Trump nel corso della telefonata. Parlando della premier italiana, il tycoon ha sostenuto che Meloni lo avrebbe “implorato” per scattare una foto insieme, per poi aggiungere: “I felt sorry for her”.

Proprio questa espressione ha alimentato il dibattito degli ultimi giorni. La traduzione più morbida, “mi è dispiaciuto per lei”, si contrappone a una resa più dura, “mi ha fatto pena”, ritenuta da alcuni più aderente al senso della frase nel contesto della conversazione. La messa in onda dell’audio integrale consente ora di valutare direttamente il passaggio, tenendo conto anche dell’intonazione e del registro usati da Trump.

Con la diffusione della registrazione completa, L’Aria che tira ha così riaperto il caso, spostando l’attenzione dal solo piano della traduzione a quello, più delicato, del significato politico delle parole rivolte alla premier italiana.