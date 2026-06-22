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Da quel 28 maggio non si è più visto in campo in match ufficiali e non si vedrà fino al primo turno di Wimbledon, ma c’è grande attesa per il ritorno di Jannik Sinner al “Giorgio Armani Tennis Classic”, prestigiosa esibizione sull’erba all’Hurlingham Club di Londra, che segna il debutto su erba del numero uno al mondo. Sono state tre settimane intense per l’altoatesino, che ha perso al secondo turno del Roland Garros per un malore improvviso avuto contro Juan Manuel Cerundolo.

Da lì una settimana di vacanza, poi due giorni di controlli al San Raffaele di Milano – dove Sinner ha effettuato un check-up completo – e il ritorno in allenamento a Montecarlo prima e a Londra poi. Una ripresa graduale, per ritrovare la giusta condizione fisica e psicologica dopo un periodo intensissimo, che lo ha visto trionfare in cinque Masters 1000, senza mai fermarsi. “Mi sento bene. Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottime condizioni. Ho giocato tanto negli ultimi mesi, quindi un buon blocco di allenamento era davvero necessario per permettere al mio corpo di tornare più forte, e ho recuperato bene“, ha dichiarato Sinner in un’intervista alla rivista Vogue.

Da domani comincia il torneo d’esibizione previsto sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra, dove al via ci sono tre italiani: Sinner, appunto, ma anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il formato dell’evento prevede una serie di incontri di singolare tra i giocatori di oggi e doppi tra campioni del passato: due i match in programma martedì 23, a partire dalle 18 ora italiana. Dal 24 al 27, invece, ci saranno tre match al giorno a partire dalle 15.30, sempre ora italiana.

Quando gioca Sinner al “Giorgio Armani Classic”

Nei prossimi giorni Jannik Sinner farà il suo esordio sull’erba al “Giorgio Armani Tennis Classic“, in un torneo d’esibizione. Nonostante si sappiano ovviamente le date e i partecipanti al torneo, non è ancora stato comunicato un order of play di tutti i giorni. Bisognerà quindi attendere per capire quando Sinner scenderà in campo con esattezza. C’è però una certezza: l’altoatesino non giocherà nella giornata di martedì 23 aprile, dove sono previste due partite a partire dalle ore 18:00: a inaugurare il torneo il match di singolare tra Learner Tien e Giovanni Mpetshi Perricard, poi la sfida di doppio tra leggende che vedrà di fronte Mansour Bahrami/Flavia Pennetta e Nicolas Almagro/Monica Puig.

Da mercoledì 24 invece saranno tre le partite al giorno, a partire dalle 15:30 italiane: quello è il primo giorno “utile” in cui poter vedere Jannik Sinner in campo. Stando alle edizioni degli anni scorsi, i tennisti giocheranno un massimo di due partite a testa. Da lunedì infatti si fa sul serio: comincia Wimbledon.

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